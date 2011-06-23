-HALİL ALTINTOP TRANSFERİNE SON NOKTA TRABZON (A.A) - 22.06.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, milli oyuncu Halil Altıntop ile anlaşamaya vardıklarını söyledi. Başkan Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halil Altıntop ile her konuda anlaştıklarını belirterek, ''Önemli bir oyuncuyla anlaştık. Transfer hayırlı olsun'' dedi. Teknik direktör Şenol Güneş'in istediği bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını ifade eden Şener, ''Halil eşiyle birlikte yarın Trabzon'a gelecek ve sağlık kontrolünden geçecek. Daha sonra da sözleşme imzalayacağız. Bu transferle yerli forvet transferini de çözmüş olduk. Halil, Trabzonspor'a önemli katkı sağlayacaktır. Kaliteli bir oyuncuyu kadromuza kattık'' diye konuştu.