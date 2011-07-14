T24 LogoT24 Logo
Spor

HALİL ALTINTOP: ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM TEGELEN (A.A)

14 Temmuz 2011 20:19

-HALİL ALTINTOP: ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM TEGELEN (A.A) - 14.07.2011 - Trabzonspor'un yeni transferi Halil Altıntop, Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak istediğini belirterek, hedefinin yeniden milli takımda kendini ispatlamak olduğunu söyledi. Takımının Hollanda'da devam kampında açıklamada bulunan Altıntop, yeni takımına yavaş yavaş alıştığını, eski arkadaşlarının da bu konuda kendisine yardımcı olduğunu kaydederek, her şeyin iyi gittiğini ifade etti.   ''Benim için önce Trabzonspor Kulübü geliyor'' diyen Altıntop, ''Kulübümün başarısı önemli. Zaten Trabzonspor başarılı olursa bireysel olarak her futbolcu da başarılı olur. Hedefim yeniden milli takımda kendimi ispatlamam. Geçen dönem istediğim gibi geçmedi'' diye konuştu. Trabzonspor gibi bir kulübün her sene şampiyonluğa oynaması gerektiğini ileri süren yıldız oyuncu, geçen sene bir futbolsever olarak televizyonda izlediği şampiyonluk mücadelesinden büyük zevk aldığını söyledi.  Halil, sözlerine şöyle devam etti:  ''Umarım geçen seneki bu mücadeleye benim de katkım olur ve gelecek sezonu şampiyon olarak bitiririz. Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Takım ve antrenörler bana güvendiklerini gösterdiler. Umarım Trabzonspor'a layık olurum'' -HAZIRLIK DÖNEMİNDEN MEMNUN- Hazırlık döneminde hem kendisinin hem de takımının gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getiren Halil Altıntop, ''Farklı görüşler var ama takım olarak hazırlık döneminde gerçekten çok iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Sadece ben değil takım olarak son vuruşlarda konsantrasyonumuz istediğimiz gibi değildi ama bunu hazırlık döneminde normal görüyorum. Böyle çalışmaya devam edersek gelecek sezon büyük işler yaparız diye düşünüyorum''  ifadelerini kullandı.   Real Madrid'e transfer olan kardeşi Hamit ile sürekli iletişimde olduğunu da hatırlatan Halil, Hamit'in sakatlığından dolayı durumunun şu an biraz farklı olduğunu ama sakatlığı atlatıp sahalara döndükten sonra takımına çabuk adapte olacağına inandığını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24