-HALİL ALTINTOP: ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM TEGELEN (A.A) - 14.07.2011 - Trabzonspor'un yeni transferi Halil Altıntop, Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak istediğini belirterek, hedefinin yeniden milli takımda kendini ispatlamak olduğunu söyledi. Takımının Hollanda'da devam kampında açıklamada bulunan Altıntop, yeni takımına yavaş yavaş alıştığını, eski arkadaşlarının da bu konuda kendisine yardımcı olduğunu kaydederek, her şeyin iyi gittiğini ifade etti. ''Benim için önce Trabzonspor Kulübü geliyor'' diyen Altıntop, ''Kulübümün başarısı önemli. Zaten Trabzonspor başarılı olursa bireysel olarak her futbolcu da başarılı olur. Hedefim yeniden milli takımda kendimi ispatlamam. Geçen dönem istediğim gibi geçmedi'' diye konuştu. Trabzonspor gibi bir kulübün her sene şampiyonluğa oynaması gerektiğini ileri süren yıldız oyuncu, geçen sene bir futbolsever olarak televizyonda izlediği şampiyonluk mücadelesinden büyük zevk aldığını söyledi. Halil, sözlerine şöyle devam etti: ''Umarım geçen seneki bu mücadeleye benim de katkım olur ve gelecek sezonu şampiyon olarak bitiririz. Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Takım ve antrenörler bana güvendiklerini gösterdiler. Umarım Trabzonspor'a layık olurum'' -HAZIRLIK DÖNEMİNDEN MEMNUN- Hazırlık döneminde hem kendisinin hem de takımının gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getiren Halil Altıntop, ''Farklı görüşler var ama takım olarak hazırlık döneminde gerçekten çok iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Sadece ben değil takım olarak son vuruşlarda konsantrasyonumuz istediğimiz gibi değildi ama bunu hazırlık döneminde normal görüyorum. Böyle çalışmaya devam edersek gelecek sezon büyük işler yaparız diye düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. Real Madrid'e transfer olan kardeşi Hamit ile sürekli iletişimde olduğunu da hatırlatan Halil, Hamit'in sakatlığından dolayı durumunun şu an biraz farklı olduğunu ama sakatlığı atlatıp sahalara döndükten sonra takımına çabuk adapte olacağına inandığını söyledi.