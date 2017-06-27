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Spor

Halil Altıntop, dört yıldır formasını giydiği Augsburg ile yollarını ayırdı

Halil Altıntop: Ben genç oyunculara yer açmak için böyle bir adım attım

27 Haziran 2017 00:45

Bir dönem Trabzonspor’da forma giyen ve son 4 sezondur Bundesliga ekiplerinden Augsburg’da forma giyen Halil Altıntop’un sözleşmesi sona erdi. Boş durumda bulunan 34 yaşındaki golcü futbolcu, kulübü ile son kez masaya oturdu ancak bir anlaşma sağlanamadı.
 
Bunun üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Augsburg, tecrübeli oyuncuya teşekkür etti ve anlaşmanın sağlanamadığını duyurdu.
 
Halil Altıntop kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, “Son 4 yıl içerisinde harike bir sezon geçirdim. Büyük deneyimler kazandım ve değişik tecrübeler tattık. Ben genç oyunculara yer açmak için böyle bir adım attım. Herkese çok teşekkür ediyorum.” 
 

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