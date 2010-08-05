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Spor

HALİL ALTINTOP BAŞARISININ SIRRINI AÇIKLADI BERLİN (A.A)

05 Ağustos 2010 15:42

-HALİL ALTINTOP BAŞARISININ SIRRINI AÇIKLADI BERLİN (A.A) - 05.08.2010 - Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Eintracht Frankfurt'ta oynayan milli futbolcu Halil Altıntop, başarının sırrının fazla konuşmamak ve sıkı şekilde çalışmak olduğunu söyledi. Frankfurter Rundschau gazetesi, Halil'in, takım arkadaşlarıyla birlikte sürdürdüğü bir antrenman sonrasında yaptığı açıklamada, çok başarılı bir hazırlık dönemi geçirdiğini, antrenman maçlarında başarılı olduğunu ve gol de attığını belirterek, ''Çeneyi tutmak ve sıkı şekilde çalışmak lazım'' şeklinde konuştuğunu yazdı. Takım içindeki rekabete rağmen forvette yer alacağına inandığını da ifade eden Halil, bazı oyuncuların daha az, bazılarının daha fazla konuştuğunu, ancak bazı şeyler talep edebilmesi için bir oyuncunun kendisini sürekli bir şekilde geliştirmesi gerektiğini kaydetti. Rekabetin faydalı da olduğunu, bu sayede hiçbir oyuncunun gevşemeye vakit bulamayacağını belirten Halil, teknik direktör Michael Skibbe'nin forvette oynatabileceği çok sayıda oyuncuya sahip olduğunu, bunun da takıma yarayacağını sözlerine ekledi.

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