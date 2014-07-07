Halifelik ilanı namluları IŞİD'e çevirdi

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) öncülüğündeki silahlı grupların, Suriye ve Irak topraklarını kapsayan geniş alanda İslam devleti halifeliğini ilan etmesi, bazı aşiretler ile silahlı örgütlerin, IŞİD'e tepki vermesine neden oldu.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Musul'un 6 Haziran'da IŞİD'in eline geçmesinin üzerinden bir ay geçti. Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'dan sonra kısa zamanda Tikrit, Bakuba ve Telafer kentleriyle Felluce ve Ramadi kentlerinin bir kısmıyla bölgedeki El-Kaim, Rave, Aneh, Ratbe ve Hadise ilçelerini ele geçiren IŞİD, ayrıca Irak-Suriye sınırındaki Kaim kapısını kontrolüne aldı. IŞİD'e bağlı güçler, en son 23 Haziran’da Ürdün sınırındaki Terbil sınır kapısını ele geçirmişti.

İlerleyişi durdu

Bu tarihten sonra ilerleyişi duran IŞİD, Irak ordu ve peşmerge güçlerinin düzenlediği hava ve kara operasyonlarına karşı savunma pozisyonuna geçti. IŞİD, 12 Haziran'da aldığı Duluiye, Allam, Mutesim ve İshaki köylerinden üç gün sonra çekilmek zorunda kaldı.

Örgüt, 13 Haziran’da kontrolü sağladığı Diyala'nın Celavle kasabasını, peşmergenin operasyonları üzerine 18 Haziran'da kısmen boşalttı. Peşmerge, komşu kasaba Saidiye'yi almak için de hazırlıklarını sürdürüyor. IŞİD öncülüğündeki silahlı gruplar, Terbil, Velid, Rutba, Latifiye ve Mikdadiye'den de çekildi. IŞİD, 11 Haziran'da ele geçirdiği Beyci Petrol Rafinerisi'ni 19 Haziran'da Irak ordusuna terk etti.

IŞİD bölgelerinde su ve gıda sıkıntısı

Öte yandan IŞİD kontrolündeki Sünni bölgeleri Musul, Tikrit ve Enbar'da elektrik, su, akaryakıt ve gıda sıkıntısı devam ediyor.



Yaşanan belirsizlik, istikrarsızlık, yokluk ile sosyal ve ekonomik hayatın durma noktasına gelmesi nedeniyle yerel halk, örgüte tepkisini göstermeye başladı. Musul'daki aşiret liderleri, IŞİD yöneticilerinden elektrik ve akaryakıt krizine biran önce çözüm bulmalarını istedi.

Halifelik ilanı aşiretleri böldü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre IŞİD'in, 30 Haziran'da Suriye ve Irak topraklarını kapsayan alanda İslam devleti halifeliğini ilan etmesi, Irak'taki Sünni Arap aşiretlerin ve diğer silahlı grupların tepkisine neden oldu.



Halifelik ilanına kadar IŞİD'e destek veren bazı aşiretler, namlularını IŞİD militanlarına çevirdi. Aşiretlere bağlı silahlı güçler ile IŞİD militanları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar çıkıyor. Şimdilik küçük çaplı olan bu çatışmaların, bir anlaşmaya varılmaması durumunda daha kanlı hale dönüşeceği iddia ediliyor.

İttifakta çatlaklar

Irak'ta kısa sürede birçok bölgeyi ele geçiren IŞİD'in yalnız olmadığı biliniyor. Ensar El-İslam, Nakşibendi Ordusu, Irak İslam Ordusu, Irak Aşiret Devrimcileri ve 1920 Devrim Tugayları isimli örgütler de silahlı güçleriyle IŞİD'in ilerlemesine destek verdi.



Ancak IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin halifelik ilanı ve elde edilen para ve petrolün paylaşımında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle ittifakta çatlakların oluşmaya başladığı ifade ediliyor.