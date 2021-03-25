Halife Hafter'in Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan komutanı suikaste uğradı

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Halife Hafter'in Libya Ulusal Ordusu'nun özel güçlerini yöneten ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan komutan Mahmud el-Verfalli Bengazi'de suikaste uğradı.

AFP'ye konuşan bir güvenlik kaynağı Verfalli'nin kuzeniyle birlikte arabadayken kimliği tespit edilemeyen silahlı saldırganlar tarafından vurulduğunu ifade etti. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde komutanın öldüğünü duyurdu.

UCM, 2017 yılında Vefalli'nin 2016'dan itibaren 43 cinayette rol oynadığını iddia ederek tutuklanmasını talep etmişti. Komutan, Interpol'un de listesinde bulunuyordu.