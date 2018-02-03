Halide Edip Adıvarspor - Yeni Altındağ Belediyespor: 2-2

İSTANBUL,(DHA)
STAT: Vefa
HAKEMLER: Ali Akdeniz, Barış Sun, Yusuf Batuhan Yıldızlar
HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Süleyman, Aytek, İslam, Emre, Muhammed, Emre Turan, Hüseyin, Mustafa, Serkan, Uğur, Mustafa Cevret
YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Mustafa, Efe, Bülent, Yalçın, Emrah, İsmail, Mertcan, Ömer, Burhanettin, Barış, Hüseyin
GOLLER: Dk. 38 Barş, Dk. 53 Burhanettin (Yeni Altındağ Belediyespor), Dk. 72 Uğur, Dk. 84 Gökhan
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'un 20\'nci hafta karşılaşmasında Halide Edip Adıvarspor (HEASK), evinde ağırladığı Yeni Altındağ Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.
HEASK, bu beraberlikle puanını 31\'e yükseltirken, Yeni Altındağ Belediyespor da puanını 18 yaptı. TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'un 21\'inci hafta karşılaşmalarında HEASK, Ofspor deplasmanına çıkacak. Yeni Altındağ Belediyespor ise Bayburt Grup Özel İdare\'yi konuk edecek.