Halide Edip Adıvarspor - Yeni Altındağ Belediyespor: 2-2

İSTANBUL,(DHA)

STAT: Vefa

HAKEMLER: Ali Akdeniz, Barış Sun, Yusuf Batuhan Yıldızlar

HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Süleyman, Aytek, İslam, Emre, Muhammed, Emre Turan, Hüseyin, Mustafa, Serkan, Uğur, Mustafa Cevret

YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Mustafa, Efe, Bülent, Yalçın, Emrah, İsmail, Mertcan, Ömer, Burhanettin, Barış, Hüseyin

GOLLER: Dk. 38 Barş, Dk. 53 Burhanettin (Yeni Altındağ Belediyespor), Dk. 72 Uğur, Dk. 84 Gökhan

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'un 20\'nci hafta karşılaşmasında Halide Edip Adıvarspor (HEASK), evinde ağırladığı Yeni Altındağ Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

HEASK, bu beraberlikle puanını 31\'e yükseltirken, Yeni Altındağ Belediyespor da puanını 18 yaptı. TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'un 21\'inci hafta karşılaşmalarında HEASK, Ofspor deplasmanına çıkacak. Yeni Altındağ Belediyespor ise Bayburt Grup Özel İdare\'yi konuk edecek.