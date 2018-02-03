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Spor

Halide Edip Adıvarspor - Yeni Altındağ Belediyespor: 2-2

İSTANBUL,(DHA) STAT: Vefa HAKEMLER: Ali Akdeniz, Barış Sun, Yusuf Batuhan Yıldızlar HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Süleyman, Aytek, İslam, Emre, Muhammed, Emre Turan, Hüseyin, Mustafa, Serkan, Uğur, Mustafa Cevret YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Mustafa, Efe, Bülen

03 Şubat 2018 20:08

İSTANBUL,(DHA)

STAT: Vefa
HAKEMLER: Ali Akdeniz, Barış Sun, Yusuf Batuhan Yıldızlar
HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Süleyman, Aytek, İslam, Emre, Muhammed, Emre Turan, Hüseyin, Mustafa, Serkan, Uğur, Mustafa Cevret
YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Mustafa, Efe, Bülent, Yalçın, Emrah, İsmail, Mertcan, Ömer, Burhanettin, Barış, Hüseyin 
GOLLER: Dk. 38 Barş, Dk. 53 Burhanettin (Yeni Altındağ Belediyespor), Dk. 72 Uğur, Dk. 84 Gökhan 

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'un 20\'nci hafta karşılaşmasında Halide Edip Adıvarspor (HEASK), evinde ağırladığı Yeni Altındağ Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.
HEASK, bu beraberlikle puanını 31\'e yükseltirken, Yeni Altındağ Belediyespor da puanını 18 yaptı. TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'un 21\'inci hafta karşılaşmalarında HEASK, Ofspor deplasmanına çıkacak. Yeni Altındağ Belediyespor ise Bayburt Grup Özel İdare\'yi konuk edecek.

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