-HALİÇ'TE PARTİ BAYRAĞI GERGİNLİĞİ İSTANBUL (A.A) - 22.05.2011 - Haliç'e parti bayrağı asmak isteyen bir grup Saadet Partisi üyesiyle polis arasında arbede yaşandı. Saadet Partisi İstanbul İl Teşkilatı üyeleri, 1200 metrekare büyüklüğündeki bir parti bayrağını, Eyüp Piyer Loti ile Sütlüce arasına halat çekerek asmak istedi. İstanbul Valiliğinden izin alınmadan bayrağın asılmasının mümkün olamayacağını belirten polis ekipleriyle, partililer arasında arbede yaşandı. İzin işlemlerinin tamamlanmasının ardından, partililer bayrağı Haliç'e astı. Ancak halatın kopması üzerine dev parti bayrağı Haliç'e düştü. Partililerin bayrağı yeniden asma çalışmaları sürüyor.