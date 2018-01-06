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Haliç’te haç çıkarma töreni

Ayine gelenler girişte polis tarafından üst aramaları yapılarak içeri alındı

06 Ocak 2018 17:15

Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Fener'deki Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlenip denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

Fatih Fener'deki Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi’nde düzenlenen ayine sabahın erken saatlerinde gelen ziyaretçiler, mum yakarak dua ettiler. Fener Rum Patriği Bartholomeos yönettiği ayine, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İoannis Amanatidis, Yunanistan Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis, İstanbul Başkonsolosu Evangelos Sekeris'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Ayine gelenler girişte polis tarafından üst aramaları yapılarak içeri alındı.

Haliç’in soğuk sularında haç çıkarma yarışı

Öğlen saatlerine kadar süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılan cemaat mensupları, kortej halinde yürüyerek Haliç kıyısındaki haç atma törenine katıldı.  Polis, törenin yapılacağı alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Haliç’te deniz polisi bekletilirken, töreni izlemeye gelenler aranarak törenin yapılacağı alana geçtiler. Bartholomeos'un haçı denize atmasıyla, teknelerde bekleyen katılımcılar, Haliç'in soğuk sularına atladı.  Töreni sahilden izyelen çok sayıda turist ve vatandaşlar töreni cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.

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