Haliç’in cansuyu 2011 sonuna sarktı

Mehmet Demirkaya / T24



Haliç’e yeni bir hayat verecek olan, Boğaz suyu’nun Kağıthane deresiyle Haliç’e akıtacak olan projenin yüzde 67’si tamamlandı. 2011’in haziran ayında tamamlanması planlanan projenin ancak 2011 sonunda bitirilebileceği öngörülüyor. Maliyeti 38 trilyon liraya olan Haliç hayat suyu projesini Depar İnşaat firması yürütüyor.



Derelerden artık su gelmediği için çözünmüş oksijen miktarı azalan Haliç’e yeniden hayat vermeyi amaçlayan, Boğaz suyunu Haliç’e akıtılması projesinin temeli 26 Ağustos 2009 tarihinde atılmıştı. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda ve 2.2 metre çapındaki tüneli kazacak olan makinenin tünele indirilmesi töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Dünyaya örnek olacak bir projeyi hayata geçirdik” demişti.



İstanbul Boğazı'ndan Haliç'e su aktarmak için üniversitelerden görüş aldıklarını, yapılan bilimsel değerlendirmelerin ardından bu projeyi uygulamaya koymaya koyduklarını belirten Topbaş şunları söylemişti:



“İstanbul Boğazı'ndan Haliç'e su aktarırsak Haliç tekrar oksijenine ve sirkülasyonuna kavuşur ve böylece hayat tekrar ciddi anlamda başlar dedik ve bu işe koyulduk. Kolay bir iş değil. 4 bin 100 metre tünel delinecek. 32 metre yerin altından gidecek. Büyükdere'yi denize bağlamak için de ayrıca 900 metrelik bir bağlantı, boru itme metoduyla yapılacak. 400 günde bitirilecek. Hedefimiz Haziran 2011’de bu sistemi bitirmek.



Maliyeti 38 milyon TL olacak. Boğaz'dan su akmaya başladığında Haliç'in ekolojik parametreleri yükselecek. Orada yeni yaşam imkan ve fırsatları ortaya çıkacak. Bu, en güzel çevre projelerinden bir tanesi.”





Cansuyu 6 ay gecikecek



Haliç’i besleyecek olan Boğaz suyu, yaklaşık 5 kilometrelik bir tünelle Ayazağa bölgesi’ne gelecek. Tünelden kendi akıntısıyla gelecek olan su, Ayazağa’da yapılacak terfi istasyonuyla, Kağıthane deresinin seviyesine yükseltilecek. Böylelikle Boğaz suyu, Kağıthane deresinin yatağından akarak Haliç’e ulaşacak.



İSKİ yetkilileri, projenin şimdiye kadar yüzde 67’sinin bitirildiğini ve 2011 sonunda tamamlanacağını söyledi. 2011 haziranından bitirilmesi öngörülen projede yaklaşık 6 aylık bir gecikme söz konusu olacak.





Tüneli Depar yapıyor



İSKİ, Haliç’i besleyecek olan can suyu projesini “Avrupa Yasası 3. Kısım Atıksu Tüneli İnşaatı” adıyla 8 Şubat 2008 tarihinde ihale etmişti. Açık ihale yöntemiyle yapılan ihaleyi Depar İnşaat Ltd. Şti. firması 29 milyon 430 bin 641 TL’ye üstlenmişti.





