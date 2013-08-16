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Halıcı: 20 bin CHP üyesi seçmen listesinde yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Alıcı, '20 bin CHP üyesinin daha önce oy kullandıkları halde güncel seçmen listelerinde yer almadığını belirledik' dedi

16 Ağustos 2013 07:41

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, “Daha önceki seçimlerde oy kullandığı halde şu anda listelerde bulunmayan kişilere yönelik tespitlerimizi T.C. kimlik numarası gerekli olduğu için sadece CHP üyeleri üzerinden yapabildik. Bu kapsamda 20 bin CHP üyesinin daha önce oy kullandıkları halde güncel seçmen listelerinde yer almadığını belirledik” dedi.
Halıcı dün CHP genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında özetle şöyle konuştu:
“Diğer vatandaşlarımızın da aynı durumda olması kuşkusu var. Tüm vatandaşlarımızı ‘CHP e-seçmen’ uygulamasını kullanarak seçmen listelerini kontrol etmeye çağırıyoruz. CHP’nin internet sitesinden ya da akıllı telefonlardan ulaşılabilecek sistemimize vatandaşlarımız TC kimlik numarası ve baba ismiyle girilebilirler. YSK’den sandık seçim sonuç tutanaklarını parti genel merkezleriyle yalnızca yazılı değil görüntülü olarak da paylaşılmasını istedik ve olumlu yanıt aldık. Bu tutanakların YSK tarafından görüntülü olarak paylaşılması sonuçlar üzerinde oynanıyor kaygısının giderilmesine olanak tanıyacaktır. Suriye’den gelen sığınmacıların Türk vatandaşlığına geçirilerek seçmen yapılacağı yönünde bazı iddialar var. Bize iletilen seçmen listeleri 2013’ün Nisan ayına ait. Güncellenmiş listelerin gelmesi halinde buna yönelik kontrolleri yapacağız.”

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