Haliç'e 66 tane yüzer iskele yapılacak

Halen 7'si kapalı 14 tarihi iskelenin bulunduğu Haliç'e 66 tane yüzer iskele için ihale açılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yapım İşleri Müdürlüğü'nün açtığı ihale şartnamesine göre Haliç'e yanaşacak tekneler için eni 3, boyu ise 10 metre ebadında 66 adet platform alınacak. Ancak her bir iskele için bu platformlardan kaç tane kullanılacağı şartnamede belirtilmemiş durumda. Toplam uzunluğu 660 metreyi bulacak iskeleler, yer tesliminden itibaren 150 günde tamamlanmış olacak.

Radikal’de yer alan habere göre, ihale kapsamında 3 adet çok amaçlı ofis binası, 10 adet çelik geçiş köprüsü, 2 adet 12 metrekarelik güvenlik kabini de yapılacak. Beyoğlu ve Eyüp sınırlarında kalan Haliç'te tekne ve kayıklar Fener, Hasköy, Kasımpaşa, Ayvansaray ve Eyüp kıyılarındaki iskelelere bağlanıyor. Yüzer iskeleler Tarabya’da (fotoğrafta) da kullanılıyor.

Topbaş kayık sözü vermişti

Yeni Şafak’ın haberine göre “Tarabya ve İstinye’de yat, tekne ve kayıkların düzensiz şekilde kıyılara bağlanmasının ve deniz kirliliğinin önüne geçmek için inşa edilen tekneparkların bir benzeri şimdi de Haliç’te hayata geçirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapım İşleri Müdürlüğü’nün açtığı ihale uyarınca, Eyüp ve Beyoğlu kıyılarında iskeleler yer alacak. Haliç genelinde toplam uzunluğu 660 metreyi bulacak iskeleler yer tesliminden itibaren 150 günde tamamlanmış olacak.”

Haberde “Yerel seçimler öncesi Eyüplülere tarihi görünümlü kayık sözü veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın mini marinalar vaadini gerçekleştirmesiyle Haliç’te kayık sayısında önemli bir artışın yaşanması bekleniyor. Haliç’te halen tekne ve kayıklar, Fener, Hasköy, Kasımpaşa, Ayvansaray ve Eyüp kıyılarındaki alanlara bağlanıyor” denildi.

150 günde tamamlanacak

Haliç’in çeşitli yerlerine yüzer iskele yapılması için 30 Haziran 2014 tarihinde bir ihale yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapım İşleri Müdürlüğü’nün açtığı ihale uyarınca, Eyüp ve Beyoğlu kıyılarında iskeleler yer alacak. Haliç genelinde toplam uzunluğu 660 metreyi bulacak iskeleler yer tesliminden itibaren 150 günde tamamlanmış olacak.

Tekneler için eni 3 metre boyu ise 10 metre ebadında 66 adet yüzer iskele alınacak. Haliç’te halen tekne ve kayıklar, Fener, Hasköy, Kasımpaşa, Ayvansaray ve Eyüp kıyılarındaki alanlara bağlanıyor.

Haliç’teki tarihi iskeleler şu anda ne durumda?

Yurt Gazetesi’nden Mehmet Demirkaya’nın haberine göre yeni duba iskelerle dolacak Haliç’te halen 14 iskele var. Ancak bunların sadece 7’si hizmet veriyor. Hizmete en son kapatılan ise Hasköy İskelesi’ydi. Hasköy İskelesi , Haliç’in en çok yolcusu olan iskelelerinden biri olmasına karşın, 1995 yılında, eski Galata Köprüsü’nün, Ayvansaray ile Hasköy arasına yerleştirilmesinin ardından kapatıldı. Zira köprünün Hasköy ayağı, tam da bu iskelenin bitişiğine yerleştirilmişti. Köprünün dibinde, vapurların yanaşma olanağı kalmadığı için kapatılan iskele, bugün artık suların ortasında adeta bir şamandıra gibi duruyor.

“Bugün gerek Boğaz’da, gerekse Haliç’te, birçok iskele bakım ve onarım bekliyor. Haliç’teki iskelelerin bugünkü durumu şöyle.

Haliç’in dünkü ve bugünkü iskeleleri:

Eminönü İskelesi: Eskiden Galata Köprüsü’ndeyken sonraları köprü ayağının dibine alındı. Bugün Zindan Hanı‘nın hemen arkasında yer alıyor.

Yemiş İskelesi: Eskiden sebze- meyve halinin kıyısında yer alan bu iskele, bugün ortada yok.

Cibali İskelesi: İşçi iskelesiydi, B. Dalan dönemi haliç kıyılarının talan edilmesi sonucu yok edildi.

Ayakapı iskelesi: 1970 yıllarda hizmet veren iskele cibali iskelesine yakınlığı nedeniyle ve çevresindeki odun iskelesi, kalafat çekekleri gerekçe gösterilerek kapatıldı.

Kasımpaşa İskelesi: Haliç’in en büyük iskelesi olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Camialtı İskelesi: Camialtı ve Taşkızak Tersaneleri’nde çalışan işçilerin iskelesi olarak yıllarca hizmet verdikten sonra, 90’lı yılların ortasında kapatıldı.

Fener İskelesi: 2011 yılında, bir yıl sonra hizmete girecek diye pankart asılarak onarıma alındı ,Bu gerekçeyle hizmet dışı bırakılan Fener iskelesi 2014 haziran ayında hala kapalı, ne zaman hizmete gireceği meçhul, Hiçbir onarım yapılmadı, bakımsızlıktan adeta çürüdü.

Balat İskelesi: Hizmete kapalı, 90’lı yılların başında, Haliç’teki dip dolgusu yoğunlaşınca, vapurlar Balat’tan öteye gidemez olmuş ve bu iskele son iskele olarak hizmet vermişti.

2005 yılında tepeden tırnağa yenilenerek hizmete giren Balat iskelesi bir ay sonra akşam 11.00 sıralarında bilinmeyen şekilde yanmaya başladı. İskeleye 250 metre mesafedeki Balat İtfaiye müfrezesi yarım saat yangın yerine gelmedi, gözlerinin önünde yanan iskeleye neden müdahale etmediniz diye sorduğumuzda, emir almamız gerekiyordu, merkezden ihbar gelmedi dediler.

Yangının hemen akabinde yerinde özel deniz taksi ana iskelesi olarak kullanılıyor, Tescilli anıt eserin ne zaman yapılacağı meçhul.

Hasköy İskelesi: 1995 yılında kapatıldı . Bugün bir harabe durumunda.

Ayvansaray İskelesi: 1967 yılında yolcu yetersizliğinden kapatılan iskele, 80’li yıllarda yeniden hizmete açıldı . Haliç’in en en bakımsız iskelesiydi, ancak bugün onarılmış durumda ve hizmet veriyor.

Halıcıoğlu İskelesi: Yıllar önce kapatıldı. Bugün ortada yok.

Sütlüce İskelesi: Uzun yıllar boyunca kapalı duran bu iskele 1980’li yıllarda yeniden açıldı . Haliç’in en güzel iskelelerinden biri. Yolcusu yok denecek kadar az.

Defterdar İskelesi: İşçi semti olan Defterdar’ın iskelesi de Haliç’teki fabrika yıkımları sonrasında kapatıldı.

Eyüp İskelesi: Haliç’in en ünlü iskelesi. 1991 yılında, Haliç’teki dip dolgusu yüzünden vapurların hareket olanağı kalmadığı için bu iskele kapatılmıştı . Ancak Haliç’teki temizlik çalışmaları ile derinleşen su seviyesi sayesinde 1998 yılında yeniden hizmete açıldı. Bugün Haliç’in en son iskelesi olarak faaliyet veriyor.

Kağıthane İskelesi: Kağıthane deresinin Haliç’e döküldüğü yerdeydi. Ancak uzun yıllar önce, iskelenin olduğu bölge dip dolgusuyla kara halini aldı ve iskele kapandı .