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Haliç Köprüsü'nde trafik kazası: 2 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL,(DHA) HALİÇ Köprüsü'nde gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önündeki otomobile çarptı

18 Ocak 2018 04:17

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL,(DHA) HALİÇ Köprüsü\'nde gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonrası 2 kişi yaralandı. 

Kaza, Haliç Köprüsü\'nde gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde giden ve ismi öğrenilemeyen 34 SZ 4349 plakalı araç, sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak önünde seyreden 34 VB 7736 araca çarptı. Kaza sonrası savrulan otomobil bariyerlere çarparak dururken, araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen sürücü ile yolcu yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri bir yandan yardıma koşarken, bir yanda da durumu itfiaye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırak yolu tek şeritten verirken, itfaiye ekipleri de kazaya karışan araçlarda herhangi bir olmusuzluğa karşı inceleme yaptı. Kaza nedeniyle, Haliç Köprüsü Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Daha sonra yol temizlenerek tek şeritten verilen yol tamamen açıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 
(FOTOĞRAFLI)

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