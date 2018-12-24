Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) HALİÇ Köprüsü\'nde, korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna çalışmaları sürerken, Topkapı yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Haliç Köprüsü Topkapı istikametinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi korkuluklara çıktı. İntihar girişimini fark eden sürücülerin haber vermesi üzerine gelen polis, korkuluklardaki kişiyi ikna çalışmalarına başladı. Deniz polisi ise, atlama ihtimaline karşı tedbir amacıyla köprü altında tedbir aldı.

Polisin ikna çalışmaları sürerken, Topkapı yönüne doğru trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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