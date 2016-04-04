Haliç Köprüsü yakınlarından silah sesleri

Haliç Köprüsü yakınlarından duyulan silah sesleri çevrede kısa süreli bir paniğe neden oldu. Köprü altındaki Yunus Polis merkezinin hedef alındığı iddia edildi. Ancak İstanbul Emniyet konu ile ilgili yaptığı son açıklamada, polise yönelik bir saldırının olmadığını duyurdu. Silah seslerinin duyulduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ersan San ve Özgür Eren’in haberine göre, Saat 18.20 sıralarında Haliç Köprü altından yoğun silah seslerinin duyulması üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.

Olayda köprü altındaki Yunus Polis merkezinin hedef alındığı belirtildi. Bazı görgü tanıkların yüzü maskeli bir kişinin polis merkezini hedef alarak köprünün üzerinden aşağıya doğru ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Olayda yaralanan olmazken, bölgede bazı kişiler şüphe üzerine gözaltına alındı. Olay yerine zırhlı takviye araçların yanı sıra polis helikopteri de yönlendirildi.

Polise yönelik saldırı yok

Konu ile ilgili son bilgi ise İstanbul Emniyeti'den alındı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Haliç'te polise yönelik saldırı yok. Şüpheli kişilere müdahale eden bazı polisler havaya ateş açarak silah kullandı.