Haliç Köprüsü'ndeki onarım çalışması başladı; metrobüs seferleri 15 gün tek şeritten sağlanacak

Haliç Köprüsü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bir ay sürecek olan bakım ve onarım çalışması başladı. 15 gün boyunca metrobüs hattında seferleri, tek şeritten sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç Köprüsü'nün karayolundaki şeritlerin kademeli olarak kapatılmasıyla derz değişimi gerçekleştirilecek. Ulaşım Trafik Kurulu (UTK) kararı uyarınca başlatılan çalışmaların 18 Ağustos’ta tamamlanması planlanıyor. İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2020 ile 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak çalışmalar 4 etapta tamamlanacak. Çalışmanın ilk aşamasında köprünün Okmeydanı-Edirnekapı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi 7 gün boyunca kapatılacak. İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı kalacak. Üçüncü aşamada Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 3 şeritli yolun sağ tarafındaki 1,5 şeridi 2. aşamayı takiben 7 gün boyunca kapatılacak. Son aşamada ise aynı yolun sol tarafındaki 1,5 şeridi yine 7 gün boyunca kapalı kalacak. Metrobüs hattı 15 gün tek şerit Çalışmanın devam edeceği süre içinde, 15 gün boyunca metrobüs hattında seferler, 100 metre boyunca tek şeritten sağlanacak. Seferler sırasında sorun yaşanmaması için İETT, bölge giriş ve çıkışlarına görevliler yerleştirdi.