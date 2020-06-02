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Haliç Köprüsü'nde hafriyat kamyonunda yangın

02 Haziran 2020 11:27

Haliç Köprüsü'nde hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle Edirne istikametine trafik durma noktasına gelirken, vatandaşların pet şişeyle yangına müdahale çabası kameralara yansıdı.

Haliç Köprüsü Edirne istikameti Ayvansaray Mevkiinde seyir halinde olan hafriyat kamyonunun arka lastiklerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurdu. Yangına ilk müdahale sürücü ve çevredeki sürücüler tarafından yangın tüpleri ve su dolu pet şişelerle yapılırken olay itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Haliç Köprüsü'nde çıkan yangın nedeniyle Edirne istikametine uzun araç kuyrukları oluşurken trafik durma noktasına geldi. 

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