Haliç'e dalan Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: Altın boynuzumuz açıkça görülüyor ki İBB tarafından ihmal ediliyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız , Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Haliç'e daldı. Yıldız, yaptığı basın açıklamasında, Haliç'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ihmal edildiğini iddia etti.

Beyoğlu Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü Haliç'te düzenlediği etkinlikle kutladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, dalgıç kıyafetlerini giyerek gençlerle Hasköy Sahil'den Haliç'e dalarak balıkları yemledi.

Aynı zamanda Haliç'in sularında 'Dünya Çevre Günümüz kutlu olsun' pankartı açıldı. Yıldız, sosyal mesafe kurallarına uyarak yaptığı basın açıklamasında, Haliç'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ihmal edildiğini iddia etti.

Haliç'in İstanbul'un gözbebeği olduğunu ve Dünya Çevre Günü'nü burada kutlamak istediklerini kaydeden Yıldız, "Dünya hızlı bir şekilde iklim değişikliği içinde. Medeniyetimiz yarın ölecek olsak da bir ağaç dikmemiz gerektiğini söylüyor. Bu bizim çevreye olan duyarlılığımızı gösteriyor. Bugün Haliç’te bu etkinliği yapmamızın sebebi çok anlamlı. Bugün profesyonel dalgıçlarımızla beraber ben de dalgıç elbisesini giydim ve Haliç’in mavi olduğunu umduğum sularına daldım" diye konuştu.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 22 Eylül 2019'da profesyonel yüzücüler ile Haliç’e daldığını da hatırlatan Başkan Yıldız, şunları söyledi:

"O gün mavi bir Haliç vardı ve etrafımızda balıklarda bizimle beraber yüzüyordu. Bugün maalesef 10 ay sonra bu maviliği Haliç’te göremedim. Maalesef 5-6 metre aşağıya daldık görüntü beklediğimizden kötüydü. Biz mevcut İBB yönetimine mavi bir Haliç bırakmıştık. İBB yönetiminden dünyanın gözbebeği olan Haliç’i o bıraktığımız maviye kavuşturmasını bekliyoruz. Altın boynuzumuz açıkça görülüyor ki İBB tarafından ihmal ediliyor."

İstiklal Caddesi girişindeki Beyoğlu Belediyesi stantlarının sökülmesini eleştiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Beyoğlu Belediyesi olarak 3 ayrı noktaya ateş ölçme, dezenfektan ve maske dağıtımı için stantlar kurduk. Geçtiğimiz cumartesi günü İBB zabıta ekipleri hızlı bir şekilde oraya kurduğumuz stantların kaldırılması için apar topar bir şekilde oraya saldırdılar. Biz bunun doğru olmadığını bu çalışmanın kamu sağlığı için önemli olduğunu belirttik. Daha sonra bize gerekçe olarak tramvayın geçişini bahane ettiler. Bunun üzerine oradaki standın üst kısmını kaldırdık. Biz orada korona virüsle mücadele için maske, dezenfektan gibi çalışmalar yapıyorduk. Fakat bir gece saat 03:30’da İBB zabıta ekipleri çok profesyonel ve prova edilmiş bir şekilde gelip oradaki standımızı sanki terörle mücadele ediyormuş gibi kaldırmak istediler."