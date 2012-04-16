Haliç-Alaçatı arası 227 lira...

Türkiye'nin ilk deniz-kara entegre havayolu şirketi Seabird Hava Yolları'nın uçuş fiyatları belli oldu. Şirketin İstanbul çıkışlı fiyatları 147 lira ile 577 lira arasında değişecek.

Tarifeli uçuş noktaları ilk etapta karşılıklı seferler olarak İstanbul-Alaçatı, Alaçatı-Bodrum, İstanbul-Bozcaada şeklinde planlanıyor. İstanbul'daki kalkış noktasının Haliç olması planlanıyor.

İstanbul-Bozcaada fiyatları 147 lira ile 377 lira, İstanbul-Alaçatı fiyatları 227 lira ile 577 lira, Alaçatı-Bodrum fiyatları da 177 lira ile 477 lira arasında değişiyor.

1 Haziran'da tarifeli uçuşlara geçmeyi planlayan şirketin bilet satışları ise Mayıs ayında başlayacak.

Seabird Havayolları Şubat ayında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden “hava taksi” işletmeciliği yapmak üzere ruhsat almaya hak kazanmıştı.

Şirketin uçuşları 19 kişilik çift motorlu Twin Otter uçağı ile gerçekleştirilecek. Bu uçaklar suya ve kısa bir çalışma sonrasında floatları çıkartılıp yerine takılabilen tekerlekler sayesinde toprak zemine de inebiliyor.

Seabird Havayolları Genel Müdürü Kürşad Arusan, daha önce yaptığı açıklamada iki deniz uçağıyla uçuşlara başlayacaklarını, 2014 yılında ise 6 deniz uçağının daha alınmasına yönelik anlaşmaları yaptıklarını belirtmişti.