-Halı sektörü umut veriyor -GAHİB Başkanı Selahattin Kaplan: -''Hedefimiz 2012 yılında halı ihracatımızı 1,5 milyar dolara çıkartabilmek'' -''Halıda rakibimiz olan Belçika'nın halı üretimi bizim üretimin dörtte biri durumunda'' (fotoğraflı) GAZİANTEP (A.A) - 16.12.2011 - Mehmet Öztaş - Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birlikleri (GAHİB) Başkanı Selahattin Kaplan, hedeflerinin 2012 yılında halı ihracatını 1,5 milyar dolara çıkartmak olduğunu söyledi. Kaplan AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'in özellikle makine halısı üretiminde çok önemli bir merkez konumunda bulunduğunu, son yıllarda hem üretimin hem de ihracatın önemli artışlar gösterdiğine dikkat çekti. İhracat potansiyeli çok yüksek olan halı üretiminde, Gaziantep'in uluslararası alanda önemli bir konuma sahip olduğunu dile getiren Kaplan, şöyle konuştu: ''2011 yılında halı ihracatımızın 1 milyar 200 milyon civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu yıl, sektörümüz için hem üretim hem de ihracat açısından olumlu geçti diyebiliriz. Sektörümüz açısından 2012 yılının da olumlu geçmesini bekliyoruz. Hedefimiz, yüzde 25 civarında bir artış gerçekleştirerek 2012 yılında 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefini gerçekleştirebilmek. Özelikle ihracata yönelik üretim yapan firmalarımız, çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin ihracatında çok önemli bir yere sahip olan halı sektörü, sürekli gelişen ve kendini yenileyen önemli bir sektör. Yeni yıla umutlu bakıyor ve daha fazla ihracat yapacağımıza inanıyorum.'' Kaplan, şu anda halı sektöründe çok büyük bir sorunları bulunmadığını, Suriye'nin Türk tırlarına transit geçişi durdurması nedeniyle yaşanılan sıkıntının da en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağı konusunda umutlu olduklarını dile getirdi. -''Belçika ile rekabet ediyoruz''- Gaziantep'in bir kent olarak Belçika ile rekabet edebilecek noktaya geldiğini, makine üretimi açısından da daha üstün durumda bulunduklarını ifade eden Kaplan, şöyle devam etti: ''Makine halısı üretimimiz yıllık 300 milyon metre kare. Rakibimiz olan Belçika'nın üretimi ise bizim üretimimizin dörtte biri durumunda. Ancak, Belçika duvardan duvara halı üretiminde bizden daha iyi durumda. Biz, bir kent olarak Belçika ile rekabet ediyor noktaya geldik. Belçika'nın yıllık halı ihracatı 2 milyar dolar, biz ise bir kent olarak 1 milyar 200 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Bu, kentimiz açısından son derece önemli. Bölgemiz açısından da önemli olan halı sektörünü her alanda geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Daha fazla üretim, daha fazla ihracat, kalitenin artması ve dolayısıyla da markalaşma konusunda etkin çalışmalar yapıyoruz.'' Gaziantep'te bulunan 130 firmada üretim yapıldığını, yan sektörlerle birlikte düşünüldüğü zaman ise 30 bin kişimin sektörde istihdam edildiğine işaret eden Kaplan, şunları kaydetti: ''Sektörde, gelişmek ve büyümek için sadece üretmek yeterli değil, kaliteyi arttırmak, yeni pazarlar bulmak çok önemli. Özellikle kalite ve markalaşma konusuna çok büyük önem veriyoruz. Sektöre kalifiye elaman kazandırmak için eğitim çalışmalarına da önem veriyoruz. Açtığımız meslek kurslarında, yetenekli gençlerimizi eğiterek, sektörümüze kazandırıyoruz. GAHİB olarak, mesleki eğitim konusunda ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile de iş birliğine önem veriyoruz.'' Kaplan, makine halısı üretiminde çok iyi bir konumda bulunan Gaziantep'in duvardan duvara halı üretimini de arttırmasının bir zorunluluk olduğunu, bu alanda da etkin çalışmalar yapmak zorunda olduklarını da sözlerine ekledi. (ŞMÖ-MRT-TNÇ)