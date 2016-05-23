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Halı sahaya giderken polis tarafından vuruldu!

Konuyla ilgili açıklama yapan bir emniyet yetkilisi, yaşanan olayın çok yönlü soruşturuluyor

23 Mayıs 2016 18:47

Antalya'da polisin vurduğu 17 yaşındaki Ozan T., kendisinin neden vurulduğuna bir anlam veremediğini belirtti. Halı sahada futbol oynamak için bir yakınının dükkanına ayakkabı almaya gittiği sırada iddiaya göre polisin hedef alarak ateş etmesiyle yaralanan genç, ameliyat edildi.

 

Polis hedef gözetti iddiası

 

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Bülent Tatoğulları'nın haberine göre, olay, saat 22.10 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Eski Sanayi olarak bilinen Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 2 arkadaşıyla ile birlikte evlerinin yakınındaki halı sahaya giden Ozan T., yanında spor ayakkabı olmadığı için yakındaki akrabalarının dükkanına gitti. Yolda polislerle karşılaşan Ozan T.'ye, iddiaya göre bir polis memuru hedef gözeterek ateş etti. Sağ kolundan vurulan Ozan T., arkadaşlarının çağırdığı ambulansla götürüldüğü Atatürk Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.

 

"Sağ bileğimde sıcaklık hissettim"

 

Halen hastanede tedavisi süren Ozan T., bir anda sağ kol bileğinde sıcaklık hissettiğini belirterek, "Koluma bakınca kemiğin dışarı çıktığını, kan geldiğini gördüm. Üzerimdeki tişörtü çıkartıp koluma tampon yaptım. Çok kan kaybedince fenalaştım. Sonrasında ameliyata alındım. Ancak kemikler ve sinirler zedelendiği için yeniden ameliyat olacağım" diye konuştu.

 

"Yakında araba çevirenler ve torpil atanlar vardı. Bizi karıştırdılar sanıyorum"

 

Polisin kendisini vurmasına bir anlam veremediği söyleyen Ozan T., "Yakında araba çevirenler ve torpil atanlar vardı. Bizi karıştırdılar sanıyorum" dedi.

Baba Yahya T. ise, "Yaşananlara anlam veremiyorum. Oğlumu durup dururken neden vurdular. Kendilerinden davacıyım" dedi.

 

Emniyet: Olay çok yönlü soruşturuluyor

 

Konuyla ilgili açıklama yapan bir emniyet yetkilisi, yaşanan olayın çok yönlü soruşturulduğunu belirterek, "Olay yerine yakın bölgeden çevreyi rahatsız eden şahıslarla ilgili çok sayıda ihbar geldi. Ekip ilk gidişinde dağılmaları yönünde uyarıda bulunup ayrılmış. Ancak ihbar gelmeye devam edince ekip yeniden gittiğinde taşlı saldırıda bulunulmuş. Ekipte görevli memurlardan biri, kendilerini korumak için havaya iki el ateş etmiş. Olayda Ozan T.'nin nasıl yaralandığı araştırılıyor. Burada önemli olan Ozan T.'nin sağlığı, umarız kısa sürede sağlığına kavuşur" dedi.

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