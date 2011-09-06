Halı saha saldırısını 2 müfettiş inceleyecek

T24 - Tunceli'de halı sahada futbol maçı yapan polislere yönelik saldırıyı incelemek üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2 polis başmüfettişinin görevlendirildiği bildirildi.



AA muhabirinin Tunceli Valiliğinden aldığı bilgiye göre, polislere yönelik saldırının incelenmesi için 2 polis başmüfettişi görevlendirildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konunun incelenmesi için görevlendirilen polis başmüfettişlerinin kısa süre içerisinde Tunceli'ye gelerek, inceleme yapacağı ifade edildi.



Tunceli'de halı sahada futbol oynayan polislerin üzerine teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu komiser Cem Kerman ile saha kenarında maçı izleyen öğretmen eşi Nilay Turan Kerman şehit olmuş, 3'ü ağır 8 polis memuru yaralanmıştı.



Saldırıda polislerin ateşle karşılık vermesi sonucu 1 terörist ölü ele geçirilmişti.







