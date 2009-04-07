Halfeti'de 'ölüm nedeni' tartışması

Şanlıurfa Valisi ile Baro Başkanı, Öcalan’ın doğum gününde çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerle ilgili iki farklı iddia ortay attı.



Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan, çetebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününde Halfeti İlçesi'nde çıkan ve 2 kişinin öldüğü olaylarda güvenlik güçlerinin sadece basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz kullandığını söyledi. Baro Başkanı Yahya Demirkol ise ölenlerden Mustafa Dağ'ın otopsi sonucunda ateşli silahla öldüğünü açıkladı.



Vali Yusuf Yavaşcan, bazı basın yayın kuruluşlarında, 4 Nisan'da Halfeti'nin Ömerli Köyü'ne gitmek isteyen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Federasyonu (TUHAD-FED) ve DTP taraftarlarından oluşan gruba, Birecik Karataş tepe bölgesinde güvenlik güçlerince silah kullanıldığını ima eden yazılar olduğunu açıkladı. Bu konuyla ilgili basın açıklaması yapan Vali Yavaşcan, bu yöndeki bilgilerin yanlış olduğunu kaydederek şunları söyledi:



“Söz konusu olaylarda ellerinde terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla, bölücü başına ait posterler taşıyan ve saldırı amacıyla bölgeye geldiği anlaşılan çok sayıdaki örgütlü kalabalık tarafından atılan taşlardan, güvenlik güçleri korunmak maksadıyla, toplumsal olaylara müdahalede kullanılan teçhizat ve kalkanlardan yararlanmıştır. Buna rağmen örgütlü kalabalık tarafından yapılan taşlı saldırılar sonucu 29 güvenlik görevlisi çeşitli yerlerinden yaralanmış, olaylarda korunmak maksatlı kullanılan 60 adet kalkan 5 adet vizörlü kask kırılmış, 1 zırhlı araç zarar görmüştür.''



‘Hiçbir silah kullanılmadı’



Güvenlik görevlilerinin yasal yetkileri dahilindeki araç ve gereçlerle en son çare olarak sadece basınçlı su sıkıp, göz yaşartıcı gaz kullandığını kaydeden Vali Yusuf Yavaşcan, ``Olayları ulusal basından birçok medya mensubu izlemiş ve görüntü almışlardır. Bu görüntülerden ve Birecik Cumhuriyet Savcısının olayların akabinde bizzat olay yerine gelerek yaptığı incelemeden de anlaşılacağı üzere olaylarda kesinlikle basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz dışında hiçbir silah kullanılamadığı gibi, birebir temas ve arbede yaşanmamış, cop dahi kullanılmamış, özellikle ateşli silah kesinlikle kullanılmamıştır ve olay yerinde ateşli silaha ait bir kovan da bulunmamıştır. Ölüme sebebiyet veren yaralanmaların ne şekilde meydana geldiği konusu bağımsız mahkemelerce yürütülen soruşturma kapsamında açıklığa kavuşacaktır'' dedi.



‘Dağ, ateşli silahla öldü’



Şanlıurfa Baro Başkanı Yahya Demirkol ise olaylarda ölen 2 çocuk babası çiftçi Mustafa Dağ'ın otopsi tutanağında ölüm nedeninin `Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası kırığı ile beyin doku harabiyeti ve beyin kanaması' olduğunu söyledi. Dağ'ın ölüm nedeninin açık olarak belirtilmesi karşısında güvenlik güçlerinin meydana gelen olaylarda orantısız güç kullandığını ileri süren Demirkol, “İdam cezasının bile kaldırıldığı ülkemizde yapılan her hangi bir gösteri, toplu yürüyüş ve buna benzer bir toplumsal hareket illegal bir durum olsa dahi güvenlik güçlerimizin müdahalesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altına alınan 'Yaşam Hakk'ının sona erdirilmesi şeklinde olmamalıdır. Meydana gelen olaylarda yürüyüşe geçen grubun dağıtılması ve kamu düzenin sağlanmasının gerektiği hallerde bile bu durum insan hayatına kast edilmeksizin giderilmeli ve kalabalık grup her türlü güvenlik önlemi alınarak ve en az zararla giderilecek bir müdahale ile dağıtılmalıdır. Güvenlik güçleri burada kullanması gereken oran ve ölçüyü aşmamalıdır'' diye konuştu.



Olaylar sırasında ölenlerden Mahsun Karaoğlan'ın kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı inceleme sonunda belirleneceği belirtildi.

