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Halfeti Belediye Eş Başkanı tutuklandı

Halfeti Belediye Eş Başkanı Mustafa Bayram ve 9 kişi tutuklandı

13 Aralık 2016 21:05

Şanlıurfa'da gözaltına alınan Halfeti Belediye Eş Başkanı DBP'li Mustafa Bayram'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi, "terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuklandı. Şanlıurfa'da 11 gün önce gözaltına alınan Halfeti Belediye Eş Başkanı DBP'li Mustafa Bayram, Suruç eski Belediye Eş Başkanı Hülya Demir, HDP eski İl Eş Başkanları Leyla Akça ve Mehmet Çiçek, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri HDP'li Sibel Sütpak ve Sami Kılıç ile parti üyeleri Mahide Kurttekin, İsmail Çobanyıldızı, Mahmut Kaya ve İsmail Şahin'in emniyetteki sorgulamaları tamamlandı.

Hastanede sağlık kontöründen geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

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