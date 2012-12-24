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Dünya

Halfa'da ölü sayısı 200'e yükseldi

Suriyeli Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Konseyi: Olayın siyasi ve ahlaki sorumluluğunun Esed yönetimine ait

24 Aralık 2012 23:16

Suriyeli Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Konseyi (SMDK), Hama'nın Halfaya kasabasında dün ekmek fırınının bombalanması sonucu ölenlerin sayısının 200'e yükseldiğini bildirdi.

Suriyeli Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Konseyi (SMDK), Hama'nın Halfaya kasabasında dün ekmek fırınının bombalanması sonucu ölenlerin sayısının 200'e yükseldiğini, olayın siyasi ve ahlaki sorumluluğunun Esed yönetimine ait olduğunu bildirdi.

SMDK'dan yapılan yazılı açıklamada, SMDK yetkililerinin, Halfaya katliamı başta olmak üzere, bugüne kadar Esed yönetimine bağlı Suriye Ordusu tarafından işlenen suçların araştırılması için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne resmi talepte bulunacağı ve dosyaları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunacağı ifade edildi.

Halfaya kasabasındaki ekmek fırınına yönelik saldırının, BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi el-Ahdar el-İbrahimi'nin, Esed güçlerinin Scud füzelerini kullanıp kullanmadığını öğrenmek ve yeni girişimleri görüşmek üzere yaptığı Suriye ziyaretiyle eş zamanlı olduğu belirtildi.

Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü (SNHR) de Suriye Ordusu'na ait Mig savaş uçağının ülkenin iç kesimlerinde yer alan Hama'nın Halfaya ilçesinde bir fırını bombaladığını, ilk belirlemelere göre 93 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını bildirmişti.

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