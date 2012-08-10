Halep'ten Türkiye'ye akın, son bir haftada 6 bin mülteci geldi

Birleşmiş Milletler, Suriye'nin Halep kentinde çatışmaların ortasında kalan sivillerin silahların susmasından yararlanarak toplu halde kenti terk etmeye başladıklarını bildirdi. BM'ye göre son bir hafta içinde çoğu Halep'ten Türkiye'ye altı bin mülteci geçti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Örgütün sözcüsü Adrian Edwards "Son haftada Türkiye'ye gelenlerin sayısında keskin bir artış var. Çoğu Halep ve komşu köylerden geliyorlar" dedi.

BM'ye göre, Türkiye'de Suriye'den gelen 50,227 kayıtlı mülteci var. Ürdün'de 45,869 Lübnan'da 36,841 Irak'ta da 13,730 mültecinin bulunduğu belirtiliyor.

Halep'te ordunun ikmal yolları üzerinde bulunan Selahaddin semtinden Perşembe günü çekilmek zorunda kalan isyancılar bu mahalleyi geri almak için savaşacaklarını söyledi.

Özgür Suriye Ordusu üyeleri savaş uçakları ve tankların saldırısının ardından mevzilerini büyük ölçüde terk etmişti.

İngiltere muhalefete yardımı artırıyor

Bu arada İngiltere Suriyeli muhalif savaşçılara sağladığı desteği artıracağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı William Hague, özellikle muhalefetin büyük çoğunluğunu oluşturan Özgür Suriye Ordusu’na tahsis edilmek üzere, iletişim donanımı ve tıbbi ihtiyaçların finanse edilmesi için yaklaşık 8 milyon dolarlık ek yardım tahsis edileceğini açıkladı.

Ancak yardım, silah yardımı yapılmasını öngörmüyor.

BBC’den James Robbins İngiltere’nin Suriye muhalefetindeki ayrılıklardan dolayı rahatsız olan İngiltere hükümeti açısından kararın dikkate değer bir politika değişikliği olduğuna dikkati çekiyor.

Muhabirimiz muhalefetin iyi bir yönetim kurulması konusunda net bir program ortaya koymakta başarısız olmasından kaynaklanan şikâyetleri de hatırlatıyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı devirme girişimlerinin başından bu yana 17 aylık bir çatışma süreci geçti ve muhaliflerin iddialarına göre çatışmalarda 20 bin kişi hayatını kaybetti.

Ancak çatışmalarda hayatını kaybedenlerle ilgili bilgiler bağımsız kaynaklarca doğrulanamıyor. İngiltere, muhaliflerle insan hakları standartlarını da gözetmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.