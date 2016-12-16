Halep'ten Türkiye'ye 17 yaralı getirildi

Doğu Halep'ten yola çıkan ilk tahliye konvoyunda bulunan ağır yaralıların Hatay'a getirilişi devam ediyor. Türkiye sevk edilenlerin yaralı sayısı 17'ye ulaştı.

Suriye'nin Halep kentinin batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkartılan ve İdlib'e getirilen yaralılardan durumları ağır olanlar Türkiye'ye sevk edildi.



Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye getirilen 17 yaralı, burada hazır bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak Hatay'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Yaralı gelişleri zaman zaman devam ederken, ambulansların bölgede bekleyişi sürüyor.



Öte yandan, Devlet Su İşleri (DSİ) ile çeşitli kurumlara ait çok sayıda iş makinesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan tampon bölgeye geçti.



İş makinelerinin burada bekletileceği ve alınacak karar doğrultusunda hareket edecekleri öğrenildi.