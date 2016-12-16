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Dünya
Deutsche Welle

Halep’ten tahliyelere ilişkin çelişkili açıklamalar

Rusya’nın tahliyelerin tamamlandığına ilişkin açıklamasını Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu doğrulamadı. Çavuşoğlu, tahliyelerin sürdüğünü belirtti

16 Aralık 2016 20:38

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Halep'te sivillerin tahliyesinin henüz tamamlanmadığını belirterek, kentten ayrılmak isteyen çok sayıda kişi bulunduğunu ve bunların sivil olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün Ankara'da Halep'teki duruma ilişkin düzenlediği basın toplantısında, kentten 7 bin 500 kişinin kurtarıldığını belirtti. Bakan Çavuşoğlu "hasta, yaralı, kadın ve çocukları öncelikli olarak Türkiye'ye” aldıklarını belirterek, "Halep'ten kurtarılan kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştıracağız” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Halep'ten tahliyelerin tamamlandığı belirtilerek kentte kalan bazı isyancıların çatışmaları sürdürdüğü belirtildi.

“Tahliyeler askıya alındı”

Buna karşılık, Suriyeli bir yetkili Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Halep'ten tahliyelerin "tamamlanmadığını” sadece "askıya alındığını” dile getirdi.

Kentten gelen haberlere göre, Suriye hükümeti üzerinde uzlaşmaya varılan tahliyeleri, başlamasından 24 saat sonra durdurdu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Şam Temsilcisi Elisabeth Hoff, kendi çalışanlarının yanı sıra Kızıl Haç'ın kenti terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Suriye hükümeti tahliyelerin neden durdurulduğuna ilişkin bir açıklama yapmadı. Medyada çıkan haberlere göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad isyancıları, ateşkes ve tahliye şartlarına uymamakla suçluyor. Suriye haber ajansı Sana, bugün "silahlı terörist grupların” tahliye konvoyuna ateş açtığını duyurdu. Buna karşılık muhalifler tarafından yapılan açıklamada, rejime bağlı birliklerin ateş açtığı öne sürüldü.

50'den fazla yaralı Türkiye'ye getirildi

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, kentte hâlâ 50 bin kişi bulunuyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, kentten şimdiye kadar 4 bin 500'den fazla muhalif savaşçı ile 9 bin 500 sivil ile 337 yaralı tahliye edildi.

Bu yaralılardan 50'den fazlasının Türkiye'ye gönderildiği bildirildi. Türkiye-Suriye sınırındaki Cilvegözü'ne getirilen yaralılar hakkında açıklama yapan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bu kişilerin "Halep'ten getirilen siviller” olduğunu belirtti. Türkiye, Halep'in doğusundan muhalif savaşçılarla sivillerin tahliyesine destek veriyor. Kınık, gelecek Suriyeliler için Türk yardım kuruluşları tarafından sınır bölgesinde 10 bin çadır hazırlandığını belirtti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/epd/DW, JD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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