Halep'ten 2 günde 3 bin 500 kişi kaçtı, mülteci sayısı 50 bini aştı

Suriye’de isyanın 17’nci ayında çatışmaların Halep kentine sıçramasıyla Türkiye’ye kaçanların sayısı da arttı. İki gün içinde 3 bin 500 mülteci geldi. Toplam sayı 50 bini geçti.

Aydın Hasan'ın Milliyet'teki haberine göre; Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Halep ve çevresinde sivil halka yönelik askeri operasyonlarının son dönemde yeniden şiddetlenmesi sonucu sınırı geçerek Türkiye’deki barınma yerlerine yerleştirilen mülteci sayısı, 50 bine yaklaştı. Son 4 ay içinde aralarında 21 general ve çok sayıda subayın da bulunduğu 50 bin mülteci, Türkiye’ye sığındı. Dışişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı “Halep ve çevresinden halkın Esad güçlerinin ateşi altında kitlesel halde Türk sınırına gelme” ihtimali durumunda ne yapılacağı konusunda farklı senaryolara hazırlanıyor.



Toplam 21 general geldi



Arap Baharı’nın neden olduğu halk ayaklanmalarının Mart 2011’de Suriye’ye sıçraması ve Esad yönetiminin gösterileri askeri şiddetle bastırmaya yönelmesi sonucunda, Türkiye’nin Suriye sınırına geçen yıl mülteci akını başlamıştı. Suriye’den Türkiye‘ye göç ederek Hatay’da konuk edilen sığınmacıların sayısı geçen yıl yaz aylarında 10 bini aştı. Esad yönetiminin yeniden operasyonlara yönelmesi üzerine, Türkiye’ye sığınanların sayısı mayıs itibarıyla 25 bine çıktı. Son dönemde ise göç dalgası yeniden hızlandı. Önceki gece 1500 mülteci Türkiye‘ye sığındı. Kaynaklar Türkiye’ye sığınanların sayısının 50 bine yaklaştığını dile getirdi. Sığınanlar arasında 21 general bulunuyor.



Kızılay hazırlık yapıyor



Türkiye, Türk savaş uçağının Akdeniz üzerinde düşürülmesinden sonra Suriye’ye karşı askeri angajman kurallarını değiştirdiğini ilan etmişti. Göç dalgasının yeniden hızlanması ve Suriye’deki iç savaşın şiddetlenmesine paralel olarak Halep ve İdlip bölgelerinden büyük bir göç dalgası ihtimalinin gündeme gelmesi, sınırdaki tablonun daha da hassaslaşmasına neden oldu. Sınırda bir süredir alarm durumunda bulunan Türkiye, insani ve askeri önlemlerini daha da sıkılaştırmaya yöneldi. Kızılay da çadır kapasitesini artırırken, yeni bir dalgaya karşı hazırlıklarını hızlandırdı.



Tampon bölge seçeneği



Kaynaklar, “Halep ve çevresinde, Esad güçlerinin ateşinin altında kitlesel bir göç sınıra dayanırsa bu durumda ne yapabiliriz? Bu sorunun şu anda cevabı yok. Ancak her duruma ve senaryoya göre hazırlıklarımız var. Tampon bölge konusunda şu an alınmış bir karar yok. Ancak seçenekler içinde tampon bölge de var” dedi.



Üç yeni kamp



Türkiye, mülteci akınının 50 bine dayanması üzerine, bu sayının katlanarak artması ihtimaline karşı, yeni kamplar için de hazırlıklara başladı. Yeni üç kamp, sınır hattı yerine Torosların eteklerinde kurulacak. Bu çerçevede Kahramanmaraş, Osmaniye ve Nizip’te yeni kamp yerleri oluşturulması için çalışma başlatıldı.