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BBC Türkçe

'Halep'teki saldırıda 2 bebek ve 6 çocuk öldü'

Suriyeli sivil savunma gönülleri Beyaz Baretliler, kentin doğusundaki bir hava saldırısında 14 kişilik bir ailenin tüm fertlerinin öldüğünü açıkladı. Hayatını kaybedenlerin ikisi 6 haftalık bebek, altısı 8 yaşından küçük çocuk.

17 Ekim 2016 17:15

Suriye'de yaklaşık 3 bin gönüllüden oluşan bir arama-kurtarma ağı olan Beyaz Baretliler, Halep kentinde bugün düzenlenen bir hava saldırısında 14 kişilik bir ailenin tüm fertlerinin öldüğünü açıkladı.

Beyaz Baretliler'den yapılan açıklamaya göre, kentin muhaliflerin kontrolündeki doğu kesiminde düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin ikisi 6 aylık bebek.

Yaşamını yitirenlerden altısı da 8 yaşından küçük çocuk.

Hava saldırılarında ölen sivillerin listesini yayınlayan Beyaz Baretliler, ailenin Rus jetlerinin saldırısı sonucu öldüğünü iddia etti.

Rusya'dan ise henüz iddia ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

AKUT'un eğittiği Suriyeli yardım gönüllüleri: Beyaz BaretlilerABD ve İngiltere

Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Halep'teki saldırılarda son 24 saatte 45 kişinin öldüğünü bildirdi.

İnsan Hakları Gözlemevi, Pazartesi günü hayatını kaybedenler arasında 5 çocuğun da bulunduğunu, çok sayıda insanın da enkaz altında olduğunu kaydetti.

Fransız haber ajansı AFP, Beyaz Baretlilerin Halep'in doğusundaki mahallerde enkaz altındaki insanları kurtarmaya çalıştığını aktardı.

AFP'nin verilerine göre, Suriye'de, Rusya ve ABD'nin öncülüğünde varılan ateşkesin geçen ay çökmesinden bu yana Halep'in doğusunda düzenlenen saldırılarda 82'si çocuk 448 kişi hayatını kaybetti.

Rusya ve Suriye yetkilileri ise hava saldırılarında sadece militanları hedef aldıklarını söylüyor.

ABD ve İngiltere Dışişleri Bakanları dün Londra'da yaptıkları görüşme sonrası Halep'e hava saldırılarını durdurmazlarsa, Suriye ve Rusya'ya ek ekonomik yaptırımlar uygulanacağı uyarısında bulunmuştu.

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