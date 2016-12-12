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Dünya
Deutsche Welle

Halep'teki muhaliflere güvenli tahliye önerildi

ABD'nin Halep'teki muhaliflere güvenli tahliye önerdiği açıklandı. Palmira antik kenti ise yeniden terör örgütü IŞİD tarafından işgal edildi.

12 Aralık 2016 13:26

Halep'in doğusunda hükümet kuvvetlerinin kuşattığı muhaliflere ABD tarafından sivillerle birlikte şehri terk etmeleri için güvenli koridor açılması önerildi. Önerinin Rusya tarafından da desteklendiğinin belirtilmesine rağmen Moskova yönetimi anlaşmaya varıldığını doğrulamadı.

Tarafların bu öneriyi kabul etmeleri durumunda dört yıldır muhaliflerin elindeki bölgelerin ağır bombardımana tutulduğu ve sivillerin hayatının cehenneme döndüğü Halep'teki çarpışmaların sona erebileceği ifade edildi. Suriye birliklerine direnmeye çalışan grupların "onurlu" bir şekilde tercih ettikleri yere çekilebilmelerine dair önerinin muhalifler tarafından yanıtlanması bekleniyor.

Rusya öneriyi kabul etmedi

Rusya'dan yapılan açıklamada ABD ile sürdürülen Cenevre görüşmelerinin henüz tamamlanmadığı ve bu konuda ABD ile herhangi bir anlaşmaya varılmadığı belirtildi. Dışişleri Bakan yardımcısı Sergey Riabkov, Halep halkının güvenli tahliyesi için gerekli şartları oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Ryabkov, "militanların Halep'i boşaltmaları için ayrı anlaşmaya varılması gerektiğini ve ABD'nin kabul edilmesi imkânsız taleplerde bulunması nedeniyle henüz anlaşma sağlanamadığını" belirtti.

Çekilme planı gerçekleştiği takdirde, Rusya, İran ve Şii milisi tarafından desteklenen Beşar Esad rejimi yaklaşık altı yıldır süregelen savaşta en büyük başarılarından birini kazanmış olacak.

Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura konuyla ilgili açıklama yapmazken eski bir batılı Suriye özel temsilcisi Reuter ajansına verdiği demeçte planın gerçekleşeceğinden kuşkulu olduğunu ve "Suriye ve Rusya'nın daha önceki taahhütlerini yerine getirmemiş olması bakımından muhaliflerin güvenli tahliye önerisini kabul etmelerinin zor olduğunu" belirtti.

IŞİD Palmira'yı yeniden işgal etti

Suriye ordusunun Halep'teki ilerleyişi sürerken, Halep'in 200 kilometre güneydoğusundaki antik Palmira çevresindeki çarpışmalar yeniden alevlendi. Rus hava kuvvetlerinin yoğun bombardımanına rağmen terör örgütü IŞİD militanlarının Palmira'yı yeniden işgal ettikleri bildiriliyor.

Görgü tanıkları tarafından bombardıman nedeniyle kentin eteklerine çekilmek zorunda kalan IŞİD'in daha sonra kontrolü ele geçirdiği bildirildi. Rusya, terör örgütüne 64 saldırı düzenlendiğini ve 300 kadar IŞİD'linin öldürüldüğünü duyurmuştu.

IŞİD Suriye iç savaşının yol açtığı kaostan yararlanarak 2015 yılında Palmira'ya girmişti. UNESCO dünya kültür mirası kabul edilen tanrı heykelleri cihatçı militanlar tarafından tahrip edilmiş ve daha sonra Suriye hükümet kuvvetleri Rusya'nın desteğiyle antik kenti geri almıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,Reuters/AG,BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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