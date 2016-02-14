Halep'teki militanlar: Elimize yeni füzeler geçti

Halep'teki Esad karşıtı örgütlerden ismini vermek istemeyen iki komutan, yaptıkları açıklamada ellerine yeni füzeler geçtiğini duyurdu.

Radikal'de yer alan habere göre, son bir ayda birçok önemli mevziyi geri alan Suriye ordusu Halep’e yönelik ilerleyişini devam ettirirken, bölgedeki Esad karşıtı militanlar da "Esad'ın yabancı düşmanlarının" kendilerine silah ve cephane gönderdiğini duyurdu.

Suriye ordusunun Türkiye'yle ikmal yollarını kesmesinin ardından füzelerin kendilerine ulaştığını söyleyen militanlar, kendilerine karadan karaya füze sistemleri de gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada bulunan bir militan, 20 kilometrelik menzile sahip olduğunu belirttikleri füzeler için, "Bizim için muhteşem bir ek silah gücü oldu" derken, bir diğeri ise bu silahları Suriye ordusunu vurmakta kullanacaklarını belirtti.