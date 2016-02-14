T24 LogoT24 Logo
Dünya

Halep'teki militanlar: Elimize yeni füzeler geçti

Suriye ordusu Halep'e yönelik ilerleyişini sürdürüyor

14 Şubat 2016 14:44

Halep'teki Esad karşıtı örgütlerden ismini vermek istemeyen iki komutan, yaptıkları açıklamada ellerine yeni füzeler geçtiğini duyurdu.

Radikal'de yer alan habere göre, son bir ayda birçok önemli mevziyi geri alan Suriye ordusu Halep’e yönelik ilerleyişini devam ettirirken, bölgedeki Esad karşıtı militanlar da "Esad'ın yabancı düşmanlarının" kendilerine silah ve cephane gönderdiğini duyurdu.

Suriye ordusunun Türkiye'yle ikmal yollarını kesmesinin ardından füzelerin kendilerine ulaştığını söyleyen militanlar, kendilerine karadan karaya füze sistemleri de gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada bulunan bir militan, 20 kilometrelik menzile sahip olduğunu belirttikleri füzeler için, "Bizim için muhteşem bir ek silah gücü oldu" derken, bir diğeri ise bu silahları Suriye ordusunu vurmakta kullanacaklarını belirtti.

ETİKETLER

suriyehalepazezsavaşmilitanlarfüzesuriye savaşı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24