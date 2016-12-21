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Dünya

Halep'teki kutlamaların yakınında patlama

Patlamaya, bölgeye düşen bir roketin sebep olduğu kaydedildi

21 Aralık 2016 00:45

Halep'te, kentin özgürleştirilmesi ve Noel'in yaklaşması nedeniyle düzenlenen kutlamaların yakınında patlama meydana geldi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Sputnmik'in haberine göre, ülkedeki çatışmaların başlamasının ardından ilk kez düzenlenen Noel kutlamalarında meydana gelen patlamaya, bölgeye düşen bir roketin sebep olduğu kaydedildi. 

​Patlamanın, eskiden Hristiyanların yoğunluklu olarak yaşadığı Aziziye bölgesinde meydana geldiği belirtilirken, Halep’te bulunan RT muhabiri Lizzie Phalen kutlamaların birkaç metre uzağında yaşanan saldırıda ölen ya da yaralan kimse olmadığını aktardı.

 

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