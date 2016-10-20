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Dünya

Halep'teki 'insani ateşkes' bir gün uzadı

Rusya Savunma Bakanı, Suriye'nin Halep kentinde hava saldırılarına verilen arayı 24 saatliğine uzatma kararı aldıklarını açıkladı

20 Ekim 2016 22:43

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Halep'teki "insani molayı" 24 uzattıklarını belirterek, bu kararı rejim güçlerinin de desteklediğini ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve rejim güçlerinin Perşembe günü Halep'te "sivillerin tahliyesi ve silahlı grupların İdlib'e doğru şehri terk etmeleri" için TSİ 08.00-16.00 arasında "insani mola" kararı alındığı ve bu süre zarfında Halep'e hava saldırısı düzenlenmeyeceğini duyurmuştu.

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