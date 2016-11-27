Halep'teki hava saldırısı; 46 kişi hayatını kaybetti, 325 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı, Suriye rejiminin hedefindeki Halep'te akşam saatlerinde hava saldırısı gerçekleştiğini, yerleşim yerlerini hedef alan hava saldırılarında 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 325 kişinin yaralandığını öne sürdü.

Ajansta yer alan habere göre, Halep'teki sivil savunma ekibinin basın sorumlusu İbrahim Ebu Leys, ''Rus ve rejime ait savaş uçakları, Halep ilinin doğu kesimlerinde muhaliflerin denetimindeki bölgeleri yoğun bir şekilde bombaladı.'' dedi.



"Saldırılarda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Sahur'da 12, Kafrm Tahan'da 6, Merce'de 4, Bab Neyrab'ta 2, Katırci'de 7, Mesekin Hanano'da 4, Beyanun, Maret el-Artik, Daret el-İzze'de birer, Kafr Bisin'de 4, Mansur'da 2, Kafr Hamra'da 2 olmak üzere 46 kişinin yaşamını yitirdiğini, 325 kişinin yaralandığını kaydeden" Leys, ''Söz konusu bölgelerde enkaz altında çok sayıda ölü ve yaralı var. Yoğun saldırılar nedeniyle olay yerlerine gidemiyoruz.'' diye konuştu.



''Halep'e 150 hava saldırısı düzenlendi''





Leys, ''Sabahtan bu yana rejim ile Rus savaş uçakları Halep'e 150 hava saldırısı düzenledi. Hava saldırılarının yanı sıra rejim güçleri de karadan yerleşim yerlerine saldırdı. Kara ve hava saldırılarından dolayı halk dışarı çıkamadı'' ifadelerini kullandı.

