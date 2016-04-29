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Dünya
Deutsche Welle

Halep'teki hastane saldırısına sert tepki

Suriye'de yeniden tırmanan şiddet BM'yi endişelendiriyor. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Halep'te bir hastaneye düzenlenen saldırıyı sert bir dille kınadı.

29 Nisan 2016 12:01


BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, sivillere yönelik bu tür 'affedilemez' saldırıların titizlikle inceleneceğini belirterek sorumluların adaletin karşısına çıkarılmaları gerektiğini söyledi.

BM'nin New York'daki merkezinden bir açıklama yapan Ban, hükümet ve muhalefete bağlı güçlerin bir süre önce yeniden kanlı bombardımanlarına başladığını da dikkat çekti.

Çatışan tarafları gecikmeden düşmanlıklara son vermeye çağıran BM Genel Sekreteri, şiddetin sona ermesi için taraflar üzerinde nüfuz sahibi ülkelerin, özellikle de ABD ve Rusya'nın harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

"Rusya baskı kurmalı"

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de Rusya'dan beklentilerine işaret ederek Beşar Esad yönetimine bağlı Rusya destekli birliklerin "kasten tıbbi tesisleri açıkça hedef aldığını" belirtti.

Halep'te hastaneye düzenlenen saldırının "rezalet" olduğunu söyleyen Kerry, "Rusya ivedilikle rejim üzerinde baskı kurma sorumluluğu altındadır" diye konuştu.

Hastaneye saldırı

Halep'te dün bir hastaneye düzenlenen saldırıda kurtarma görevlilerinin verdiği bilgiye göre en az 30 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de saldırıda aralarında çocukların ve bölgedeki son çocuk doktorunun da bulunduğu en az 27 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini vermişti.

Hedef alınan hastanede bölge açısından önemli bir çocuk sağlığı bölümü bulunduğu belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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