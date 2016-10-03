Halep'teki çatışmalar Ermeni mahallelerini de vurdu; 5 ölü, 11 yaralı!

Suriye'nin Halep kentinde Ermenilerin yoğun yaşadığı Nor Gyuğ (Yeni Köy) ve Villalar mahallelerine 30 Eylül'de yapılan roketatarlı saldırılar nedeniyle beş Ermeni hayatını kaybetti, 11 yaralı var. 3 Ekim’de yapılan saldırılarda da yaralananlar oldu.

Agos'un, Lübnan'da yayın yapan Kantsasar gazetesinden aktardığı habere göre, Halep'teki bombardıman üzerine 30 Eylül'de Yeni Köy mahallesinde bulunan Azkayin Badsbaran (ulusal barınak) öğrencileri daha güvenli bir yere götürüldü. Ardından bombalanan Villalar mahallesinde bulunan Surp Asdvadzadzin (Meyrem Ana) kilisesinin yakında bir eve düşen bombalar can kaybına, yaralanmalara neden oldu. Olay yerine sevk edilen acil yardım ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.

Bombardıman sonucu beş Ermeni vatandaşı hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri şöyle:

Arman Hindoyan, Mirey Hindoyan, Tsila Capağcuryan, Hasmig Giragosyan-Bereciklyan ve Bier Hariro. Garnik Karapetyan, Tsovik Kapikyan, Beti Lakhoyan-Hindoyan, Movses Hindoyan, Nazar Zarmanyan, Mari Karapetyan, Ara Aramyan, Arshak Bereciklyan, Harut Avagyan, Yakup ve George Hariro ise yaralandı. Ara Aramyan’ın ve Harut Avagyan’ın durumu ağır.

30 Eylül’de Halep’te yaşanan saldırıdan hayatlarını kaybedenlerin cenazesi 1 Ekim, Cumartesi günü Surp Asdzavdzadzin kilisesinden kaldırıldı.

Saldırılar devam ediyor

‘Kantsasar’ bombardımanın bugün de devam ettiğini aktarıyor. 3 Ekim’de öğlen saatlerinde silahlı gruplar, Halep’in Yeni Köy, Suleymaniye ve Telfon Hauaa mahallelerine bombardımanlarla saldırmaya devam etti. Yeni Köy mahallesine düşen bombalardan 1997 doğumlu Karlo Aram Fermanyan ve annesi Naual Abdon hafifi yaralandı.

Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Halep’teki sivil halkına karşı silahın kullanılmasını kınadı. ‘Armenpress’in haberine göre, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın talimatı üzerine Suriye’ye iki uçakla insani yardım gönderilecek.

Bu arada Birleşmiş Milletler, Suriye'nin Halep kentinin kuşatma altındaki bölgelerinde gıda stoğu azaldığı için halkın hayatta kalmakta zorlandığını açıkladı.

BBC' Türkçe Servisi'nin haberine BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, "Halep'te birçok kişi günde bir öğün yemek bile yiyemiyor" dedi.

Kente acil gıda yardımının gönderilmeye hazır olduğunu söyleyen O'Brien, bunun için silahların susması gerektiğini vurguladı.

O'Brien, Suriye'de iç savaşın şiddet dışı bir çözümle son bıulması için diplomatik çabaların arttırılması gerektiğini de ekledi.

Halep'in muhaliflerin kontrolündeki doğu kesimi, Suriye ordusunun kuşatması altında. Ajanslar Rusya'nın da bölgede hava saldırıları düzenlediğini bildiriyor.