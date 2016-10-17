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BBC Türkçe

Halep'teki bombardımana sekiz saat 'insani ara'

Rusya, Halep kentine yönelik bombardımana Perşembe günü, sabah sekiz, öğleden sonra dört arası sekiz saatlik bir 'insani ara' verileceğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, sivillerin ve muhalif güçlerin ayrılmasına izin vermek için bombalamaya ara verile

17 Ekim 2016 23:15

Rusya, Halep kentine yönelik bombardımana Perşembe günü, sabah sekiz, öğleden sonra dört arası sekiz saatlik bir 'insani ara' verileceğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, sivillerin ve muhalif güçlerin kentten ayrılmasına izin vermek için bombalamaya ara verileceğini belirtti.

'İnsani ara' açıklaması, bombardıman sonucu Halep'te bir aileden 14 kişinin öldüğü haberlerinin ardından geldi.

Gönüllü kurtarma görevlileri son 24 saatte 'sığınak delici' bombaların kullanıldığı saldırılarda en az sekiz çocuk ve iki kadının ölenler arasında bulunduğunu açıkladı.

Rus Savunma Bakanlığı yetkilisi Sergey Rudiskoy "Saldırılara vereceğimiz ara boyunca Rus Hava Kuvvetleri ve Suriyeli hükümet güçleri hava saldırılarına son verecek ve diğer silahlar da ateşlenmeyecek" dedi.

Rusya'nın Halep'te bir çözüm için çalıştığını söyleyen Rudiskoy "Buna karşın tüm konular üzerinde uzlaşmak uzun zaman alabilir. Bu nedenle zaman kaybetmemek ve 'insani aralar' vermek istedik. Arayı büyük ölçüde sivillerin geçişi, tahliyesi, hasta ve yaralıların ve ayrıca muhalif güçlerin çekilmesi için verdik" dedi.

Rusya, Halep'in muhaliflerin elindeki doğu bölgelerine karşı giriştiği saldırılar nedeniyle yoğun eleştiri altında. ABD ve bazı önde gelen siyasiler Moskova'yı savaş suçlarıyla itham ediyor.

AB Dış İlişkiler Konseyi Rusya ve Suriye hükümetinin Halep'te yaptıklarının savaş suçu oluşturabileceğini belirtti.

Konseyin hazırladığı raporda "Hastanelerin, sağlık personelinin, okulların ve altyapının bombalanması, varil bombalarının, misket bombalarının, kimyasal silahların kullanımı savaş suçu oluşturabilir" dedi.

Moskova ise suçlamaları reddediyor.

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