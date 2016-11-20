Halep'teki bombardıman 'hastaneleri çalışamaz hale getirdi'

Suriye'nin Halep kentinde üç hafta ardından yeniden başlayan bombardıman nedeniyle, kentin isyancıların elindeki bölümünde hastanelerin çalışamaz hale geldiği bildiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, beş günlük hava saldırıları ve top atışları nedeniyle sağlık merkezlerinin hizmet dışı kaldığını belirtti.

Bazı haberlere göreyse sağlık merkezleri çalışabilir durumda ancak insanlar korkudan bunları kullanamıyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada hastanelerin hedef olmasının 'çirkin' olduğu belirtildi.

Suriye ordusunun hafta içi yeniden başlayan bombardımanında onlarca kişi öldü.

Londra merkezli, muhaliflere yakın, Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi (SOHR), Cumartesi günkü ordu operasyonlarında, Halep'in isyancıların denetimindeki bölümünde en az 27 sivilin öldüğünü belirtti.

Operasyonlar nedeniyle sokaklarda kimsenin olmadığı, halkın evlerinde beklediği belirtiliyor.

SOHR, operasyonların büyüklüğü nedeniyle insanların sağlık merkezlerini kullanmaktan korktuğunu belirtti.

Halep, iç savaştan önce Suriye'nin ticaret ve sanayi merkezi olarak biliniyordu.

2012'den bu yana kentin batısı hükümet güçlerinin, doğusu ise isyancıların denetiminde.

BM'ye göre, Suriye ordusu ve müttefiklerinin Eylül ayından başlattığı Halep operasyonunda kentin doğusunda 700'den fazla sivil öldü.

BM füze atışları nedeniyle kentin batısında da birçok sivilin öldüğünü belirtiyor.

Bu arada Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Portekiz TV kanalı RPT'ye verdiği röportajda Halep'le ilgili bir soru üzerine "Teröristler sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor dedi."

Esad, isyancıların, hükümetin onlara sunduğu, silahlarını bırakmaları karşılığında af veya bu bölgeden çekilme önerilerini de, sivillere yardım için Halep'in doğu bölümüne yardım götürülmesi ve sivillerin bu alandan dışarı çıkmalarına yardım etme önerilerini de kabul etmediğini belirtti.