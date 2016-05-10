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Dünya
Deutsche Welle

Halep'teki ateşkes uzatıldı

Halep'teki ateşkesin bitmesine kısa süre kala Suriye rejimi, sürenin iki gün daha uzatıldığını duyurdu. Viyana'da ise barış görüşmeleri planlanıyor.

10 Mayıs 2016 11:33


Suriye yönetimi süresi dolmak üzere olan Halep'teki ateşkesin iki gün uzatıldığını duyurdu. Şiddetli çarpışmalara sahne olan Halep'teki sınırlı ateşkes bir hafta önce başlatılmış ve daha önce de bir kez uzatılmıştı. Suriye genelinde ilan edilen ateşkesin sürekli ihlal edilmesi üzerine ABD ve Rusya Halep'teki ateşkesin uzatılmasını kararlaştırmıştı.

Beş yıldır devam eden Suriye'deki iç savaşın en önemli yerlerinden biri olan Halep kısman rejim güçleri ve isyancı gruplar tarafından kontrol ediliyor. Suriye ordusu ikmal yollarını kesmeye çalıştığı isyancıları Halep'te kıstırmayı deniyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden önce Halep'teki çatışmaların şiddeti artmıştı.

Kalıcı ateşkes şart

Rusya ve ABD ateşkese uyulması için taraflara yaptıkları baskıyı arttırıyorlar. Almanya Dışişleri Bakanı Frrank-Walter Steinmeier Paris'te on ülkenin temsilcileriyle yaptığı görüşmeden sonra Suriye muhalefeti açısından cesaret verici bir sinyalden söz etti ancak Suriye'deki durumun Cenevre barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için henüz elverişli olmadığını söyledi. Dışişleri bakanlarının önümüzdeki hafta Viyana'da yapmayı planladıkları görüşmeye Suriye ve İran temsilcilerinin de katılacakları açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Paris buluşmasında yeni önerilerde bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier ‘ateşkese uyulmasını sağlayacak çözümler üzerinde durulduğunu' belirtti. Steinmeier, ABD ile Rusya arasında varılan mutabakatın Suriye'deki durumun düzelmesine katkısı olup olmayacağının önümüzdeki günlerde anlaşılabileceğini ifade etti. Steinmeier durumda düzelme olduğu takdirde muhalefetin Cenevre görüşmelerine katılmaya ikna edilebileceğini ve Cenevre müzakerelerinde Suriye'de geçici hükümet kurulması, yönetim yapısının değiştirilmesi, yeni anayasa hazırlanması ve hür seçimlerin yapılması gibi konularda ilerleme sağlamanın kolay olmayacağını sözlerine ekledi.

Suriye muhalefetini temsil eden heyet şiddetin artmasını protesto ederek Cenevre görüşmelerinden çekilmişti. İç savaşın sona erdirilebilmesi için kalıcı ateşkes üzerinde anlaşmaya varılması gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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