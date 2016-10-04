Halep'te yine bir hastane vuruldu; 7 kişi hayatını kaybetti

Suriye’de bayram nedeniyle ilan edilen geçici ateşkesin sona ermesinden bu yana Esad rejimi ve Rus uçaklarının saldırısı altında bulunan Halep’te muhaliflerin kontrolündeki bölgede yer alan hastaneye "nüfuz edici" bombayla düzenlenen saldırıda 2'si sağlık çalışanı 7 kişi hayatını kaybetti.

Halep'te kurtarma faaliyetleri yürüten sivil savunma çalışanlarından İbrahim Ebu Leys, Rus ordusuna ait savaş uçağının, Halep'te muhaliflerin kontrolünde bulunan semtteki Sahur Sahra Hastanesine ''nüfuz edici'' bombayla saldırdığını söyledi.

Rusya'nın bu hastaneye bir hafta içinde ikinci kez saldırdığını anlatan Leys, "Rusların daha önce saldırdığı hastane, kullanılmaz hale gelmişti. Hastane birkaç günden bu yana onarılıyordu. Ruslar onarılan hastaneye bugün ikinci defa saldırdı. Olayda tıbbi cihazları tamir eden 2 sağlık çalışanı ile hastaneyi onaran 5 çalışan yaşamını yitirdi.'' dedi. Leys, bombardımandan, hastanenin önünde yaklaşık 5 metre derinliğinde çukur oluştuğunu belirtti.

Sahur'daki bu hastane, Halep'te muhaliflerin kontrolündeki en büyük sahra hastanelerinden biri olarak ifade ediliyor.

Kent merkezinin doğusunu vuran Rus savaş uçakları, en fazla tahribatı "nüfuz edici" bombalarla yapıyor. Bu tür bombalar, "sığınak avcısı" olarak da biliniyor. Haleplilerin etkisini depreme benzettikleri "sığınak avcıları", zemine isabet etmesi halinde 5 ila 7 metre derinliğinde çukurlar açıyor.