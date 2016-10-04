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Dünya

Halep'te yine bir hastane vuruldu; 7 kişi hayatını kaybetti

Saldırının ''nüfuz edici'' bombayla gerçekleştirildiği belirtiliyor

04 Ekim 2016 00:48

Suriye’de bayram nedeniyle ilan edilen geçici ateşkesin sona ermesinden bu yana Esad rejimi ve Rus uçaklarının saldırısı altında bulunan Halep’te muhaliflerin kontrolündeki bölgede yer alan hastaneye "nüfuz edici" bombayla düzenlenen saldırıda 2'si sağlık çalışanı 7 kişi hayatını kaybetti.

Halep'te kurtarma faaliyetleri yürüten sivil savunma çalışanlarından  İbrahim Ebu Leys, Rus ordusuna ait savaş  uçağının, Halep'te muhaliflerin kontrolünde bulunan semtteki Sahur Sahra  Hastanesine ''nüfuz edici'' bombayla saldırdığını söyledi.

Rusya'nın bu hastaneye bir hafta içinde ikinci kez saldırdığını  anlatan Leys, "Rusların daha önce saldırdığı hastane, kullanılmaz hale gelmişti.  Hastane birkaç günden bu yana onarılıyordu. Ruslar onarılan hastaneye bugün  ikinci defa saldırdı. Olayda tıbbi cihazları tamir eden 2 sağlık çalışanı ile  hastaneyi onaran 5 çalışan yaşamını yitirdi.'' dedi. Leys, bombardımandan, hastanenin önünde yaklaşık 5 metre derinliğinde  çukur oluştuğunu belirtti.

Sahur'daki bu hastane, Halep'te muhaliflerin kontrolündeki en büyük  sahra hastanelerinden biri olarak ifade ediliyor.

Kent merkezinin doğusunu vuran Rus savaş uçakları, en fazla tahribatı  "nüfuz edici" bombalarla yapıyor. Bu tür bombalar, "sığınak avcısı" olarak da  biliniyor. Haleplilerin etkisini depreme benzettikleri "sığınak avcıları", zemine  isabet etmesi halinde 5 ila 7 metre derinliğinde çukurlar açıyor. 

 

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