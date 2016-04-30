Halep'te üç klinik merkezi vuruldu; onlarca kişi yaralandı

Son günlerde hava saldırılarının arttığı Halep'te bu kez de üç klinik merkezi vuruldu. Saldırılarda biri hemşire olmak üzere onlarca kişi yaralandı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Halep ve dünya, 50 kişinin hayatını yitirdiği Kudüs sahra hastanesi saldırısının şokunu üzerinden atlatamamışken, yeni saldırılar geldi.El Merca semtinde bir hava saldırısında klinik hedef oldu.

Bir hemşire ve bir sivil savunma görevlisi dahil onlarca kişi yaralandı. Bustan el Kasr ve Al Kuba semtlerinde de iki tıp merkezi hedef alındı. Bustan Kasr'daki diğer saldırılarda 10 kişi yaşamını yitirdi. Diğer yandan devlet televizyonuna göre de rejim kontrolündeki mahallelere muhalifler saldırdı.

Cemaatin cuma namazından çıktığı sırada bir cami hedef alındı. Sayı verilmedi, ama ölümlerin yaşandığı belirtildi.