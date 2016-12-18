Halep'te tahliyeler yeniden başladı

Suriye'de tahliye otobüslerinin, Halep kentinin doğusunda muhaliflerin kontrolündeki son bölgeye girdiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, söz konusu bölgedeki sivil ve muhalifleri tahliye edecek otobüslere Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Suriye Kızılayı'nın eşlik ettiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü, tahliye işlemlerinin TSİ 15.00'te başlamasının beklendiğini açıkladı.

Suriye devlet televizyonu El İkbariye'nin haberine göre, rejim ve muhalifler arasında varılan anlaşma kapsamında, Doğu Halep'ten öncelikle bin 200 sivil tahliye edilecek.

Buna karşılık İdlib'de muhaliflerin kuşattığı Şii köyleri Fua ve Kefreya'dan da bu sayıya yakın kişi tahliye edilecek.

Haberde, Şii köylerinden tahliye edilenler rejim kontrolündeki bölgeye vardıktan sonra, Halep'ten daha fazla muhalif savaşçı ve ailesinin bölgeden çıkışına izin verileceği belirtildi. Muhaliflerin bu aşamadaki tahliyesi sırasında, Fua ve Kefreya'daki diğer insanlar da tahliye edilecek.

Tahliye süreci durdurulmuştu

Suriye’de Esad rejiminin eline geçen Halep’in doğusundaki muhalif savaşçı ve sivillerin tahliyesi askıya alınmıştı. Geçen perşembeden düne kadar Doğu Halep’ten yaklaşık 8 bin kişinin tahliye edildiği tahmin ediliyor.