Halep'te tahliyeler gecikiyor

Suriye'nin Halep kentinde yoğun çatışmaların ardından Rusya ve Türkiye arabuluculuğunda varılan anlaşma yürürlüğe girdi. Salı akşamı açıklanan anlaşma, muhalif savaşçılar ve sivillerin Halep'i, muhaliflerin elindeki İdlib yönünde terk etmesini öngörüyor.

Halep'in muhalif bölgelerinde Suriye ordusunun kontrolü tamamen elinde bulundurduğu, ateşkesin yürürlükte olduğu, ancak tahliyelere henüz başlanmadığı bildiriliyor.

Halepli muhalif Şam Cephesi'nden bir yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada tahliyedeki gecikmeye rağmen ateşkesin yürürlükte olduğunu bildirdi. Muhalif Nureddin Zengi grubunun bir komutanı da Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşmanın hala yürürlükte olduğunu söyledi.

Suriyeli muhalif Orient TV ise Halep'ten çarşamba sabahı gün doğumuyla başlaması beklenen tahliyelerin perşembe gününe sarkabileceğini duyurdu.

"Esad rejimi anlaşmadan memnun değil"

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, tahliye sürecindeki gecikmenin, muhaliflerle varılan anlaşma konusunda Esad rejimi ile müttefiki Rusya arasındaki görüş ayrılıklarından kaynaklandığını ileri sürdü. Kuruluş, Esad yönetiminin Rusya tarafından dikte ettirildiği gerekçesiyle anlaşmadan memnun olmadığını, Rusya'nın Suriye yönetimine danışmadan anlaşmayı kamuoyuna duyurduğunu ve Esad rejiminin Halep'te askeri çözümden yana olduğunu iddia etti. Suriye ordusu ve müttefikleri son olarak Halep'teki muhalif bölgelerin yüzde 90'ını aşkın bir bölümünü kontrol altına almıştı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun eski başkanı ve muhaliflerin önde gelen isimlerinden Hadi el Bahra da tahliyelerdeki gecikmeden Esad rejimini sorumlu tuttu.

Görgü tanıkları, Halep'in doğu bölgelerindeki sivillerin, anlaşmanın açıklandığı salı akşamından itibaren tahliye için hazırlık yaptıklarını ve yanlarına alamayacakları fotoğraf, kitap, giysi ve hatta otomobilleri yaktığını aktarıyor.

Türkiye çadır kent kuruyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Halep'ten kaçan sığınmacılar için 80 bin kişi kapasiteli çadır kent kurulacağını açıkladı.

BM de Halep'teki insani durumla ilgili uluslararası topluma sert eleştirilerde bulundu. Yardım çalışanları, temmuz ayı başından bu yana Esad birliklerinin ablukası altındaki bölgelere gıda ve ilaç yardımı yapamıyor. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Güvenlik Konseyi'ni yapılan sürekli uyarılara rağmen kan dökülmesini engellemek adına hiçbir şey yapmamak ve Halep'teki insanları kaderine terk etmekle suçladı.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana BM verilerine göre yaklaşık 400 bin kişi hayatını kaybetti, milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

© Deutsche Welle Türkçe

rtr,dpa/BK,BS