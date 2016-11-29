Halep'te siviller ateş altında

Halep'in doğusunda isyancıların kontrolündeki bölgelerde şiddetli çatışmaların sürdüğü bildiriliyor. Suriye ordusu ve müttefiklerinden oluşan birlikler iki hafta önce başlattıkları operasyon kapsamında isyancıların elindeki birçok semtte kontrolü ele geçirdi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü Başkanı Rami Abdulrahman, "isyancıların 2012 yılından bu yana en ağır mağlubiyete uğradıklarını” açıkladı. Abdulrahman devam eden çatışmalarda, hava saldırıları sonucu aralarında dört çocuğun da olduğu 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Çatışmalar sürerken siviller arasında büyük bir panik yaşandığı ve insanların kentten kaçmaya çalıştıkları haberleri geliyor. Pazartesi günü yaklaşık 10 bin sivilin kenti terk ettiği, kaçışların sürdüğü ve çok sayıda kişinin Kürt bölgelerine sığındığı bildirildi.

BM'den acil yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, "Halep'in doğusuna düzenlenen keyfi bombardımanlar nedeniyle birçok sivilin öldürüldüğünü ve binlercesinin kentten kaçmak zorunda kaldığını” açıkladı.

Kentin doğusunda yaklaşık 275 bin sivilin "korkunç” şartlar altında hayatta kalmaya çalıştığına dikkat çeken sözcü, temmuz ayından bu yana bölgeye yardım çalışanlarının giremediğini ve sivillerin acilen yardıma ihtiyacı olduğunu kaydetti. Sözcü, bölgeye gönderilen yardımların yaklaşık iki hafta önce bittiğini belirtti.

Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise çatışan taraflara ateşkes çağrısı yapıldı. Bakanlık sözcüsü, "Halep'teki insanların durumu nedeniyle derhal ateşkes sağlanmalı” şeklinde konuştu.

Kentten kaçmaya çalışan birçok kişinin yaralı olduğu ve hayatta kalabilmek için gerekli acil tıbbi yardımı alma şansı olmadığı belirtilen açıklamada, "Trajedinin son bulması gerekiyor. Bunun için de Şam rejimi ve destekçileri en başta da Rusya ve İran büyük sorumluluk taşıyor” denildi.

"Barış askeri yollarla sağlanamayacak"

Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Federal Meclis Grubu Sözcüsü Niels Annen da Esad rejiminin isyancılara karşı sağladığı başarıya rağmen durumdan erken sonuç çıkarılmaması konusunda uyardı. Neuen Osnarbrücker Zeitung gazetesine demeç veren Annen, "Barış askeri yollarla sağlanamayacak” dedi.

SPD dış politika uzmanı Annen, Halep'teki tehdidin, Esad ve müttefiki Rusya Devlet Başkanı Putin için biz zafer ancak uluslararası toplum için bir ayıp olduğunu kaydederek "Moskova'da ya da Şam'da her kim ki kentteki durumun Suriye savaşının seyrini değiştireceğine inanıyorsa,o muazzam şekilde yoldan sapmış demektir” uyarısını yaptı.

Esad rejimine bağlı birlikler ve müttefiklerinin Halep'in doğusunda yaklaşık iki hafta önce başlattıkları operasyonda isyancıların kontrolündeki semtleri geri aldıkları duyuruldu. Pazartesi günü isyancıların kontrolündeki Hannano, Cebel Bedru ve Sahur'un geri alınmasıyla kentin kuzeydoğusunda kontrolün tamamen ele geçirildiği açıklanmıştı.

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DPA/AP/GA/HS