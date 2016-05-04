Halep'te şiddet tırmanıyor



Suriye’de Halep kentini ele geçirmek için kıyasıya mücadele verilmesi ve şiddetin bir türlü sona ermemesi nedeniyle barış görüşmelerinden siyasi bir çözüm çıkmasının zorlaştığına dikkat çekiliyor. Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün haberine göre Halep kentinin batısında hükümet güçleri ile muhalif gruplar arasında bir yıldan bu yana devam eden çatışmaların en ağırı bu sabaha karşı meydana geldi.

Son günlerde Halep'te toplam 280 kişi öldü

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü iki taraftan da çok sayıda kayıp olduğunu jetler ve helikopterler ile muhalif gruplara karşı operasyon düzenlendiğini bildirdi. Muhaliflerin Halep’in merkezini bombalamaları sırasında ise sadece kent merkezinde üç kişinin öldüğü haber verildi. Devlet haber ajansı Sana, ölenlerin siviller olduğunu açıkladı. Şubat ayından bu yana ateşkesin devam ettiği Halep’te şiddet son günlerde yineden tırmanışa geçti. İnsan hakları kuruluşlarının verdiği bilgiye göre son günlerde kentte 280 kadar kişi hayatını kaybetti. Çoğu kez hastanelerin de saldırılara hedef olduğu açıklandı.

Ateşkes ilanının sona ermesinden sonra çatışmalar yeniden alevlendi

Halep 2012’den bu yana bölünmüş durumda. Kentin doğusunu büyük ölçüde muhalif gruplar kontrol ederken, batısı hükümet güçlerinin denetiminde. Halep’in çevresinde ise durum farklı. Muhalifler kentin batısını kuşatma altında tutarken hükümete bağlı askerler kentin doğusuna doğru ilerliyor. Suriye askeri yönetimi geçen hafta sonu ülkenin birçok bölgesinde ateş ilan etmiş ancak Halep’i bu uygulamanın dışında bırakmıştı. Bu ateşkes ilanının gece yarısı sona ermesinin ertesinde Suriye’nin birçok bölgesinde çatışmalar yeniden alevlendi.

Berlin'de dörtlü barış turu

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier duraksayan barış görüşmelerine ivme kazandırmak amacıyla harekete geçti. Steinmeier, Suriyeli muhalif lider Riyad Hicap, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile Berlin'de biraraya geldi. Buluşmada Hicap ile de Mistura arasında son dönemde çıkan görüş ayrılığının giderilmesine çalışılacağı bekleniyor. Riyad Hicap Suriye'deki son saldırılardan Özel Temsilci de Mistura'yı sorumlu tutmuştu. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry bu kapsamda rejim lideri Beşar Esad'ı uyararak, Şam'ın Berlin'deki barış görüşmelerini dikkate almasını talep etti. BM Güvenlik Konseyi'nin de Suriye'deki şiddet ortamını gündemine alması bekleniyor.

Steinmeier, Suriye'de ateşkesin yeniden uygulanması için uluslararası anlaşma sağlanması çağrısında bulundu. Berlin'deki buluşmada "Halep'ten gelen korkunç görüntülerin nelerin risk altında olduğunu bize gösteriyor. Ya Uluslararası Topluluk Suriye için barış görüşmelerine yeniden ivme kazandırır ya da iç savaş ve şiddet ortamının tırmanmasına geri dönme riskini alırız" diye konuştu. Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault da Halep'te yaşananları "korkunç bir dram" olarak niteledi, Washington ve Moskova'ya da çağrıda bulunarak, Suriye'de şiddetin sona ermesi için görüş birliği sağlamalarını istedi.