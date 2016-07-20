Halep’te radikal İslamcı grup, 10 yaşındaki bir çocuğun başını kesti!

Suriye'de silahlı muhalif gruplardan Nureddin Zengi Tugayı'nın, rejim için mücadele ettiğini öne sürdükleri Filistinli bir esir çocuğun başını kestiklerine ilişkin video kaydı ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan kayıtta beş kişinin korku içindeki çocukla bir kamyonun arkasında poz verdikleri, bu kişilerden birinin çocuğu saçlarından tuttuğu görülüyor.

Bir başka videoda aynı kişinin daha sonra çocuğun kafasını keserken görüntüsü var.

Olayın, yoğun çatışmaların yaşandığı Halep'in kuzeyinde Handarat kasabasında meydana geldiği bildirildi.

Bölgede, Ein El Tal olarak adlandırılan, 2013'te silahlı gruplarca yerlerinden edilenlerin yaşadığı gayrı resmi bir mülteci kampı da var.

Hükümet güçleri, son haftalarda Handarat'ı ve Halep'in doğu kesimine geçiş güzergâhını ele geçirmek için mücadele ediyor.

Sosyal medyada adının Abdullah İssa olduğu belirtilen çocuğun öldürülmesine ilişkin video görüntüsü salı günü sabah saatlerinde ortaya çıktı.

İlk videoda sesleri duyulan kişiler, çocuğun Halep bölgesinde faaliyet gösteren hükümet yanlısı Filistinli bir grup olan Kudüs Tugayı üyesi olduğunu söylüyor.

Muhalefet yanlısı bir internet sitesi olan Enab Baladi, çocuğun Handarat'ta yerel Nureddin Zengi Tugayı militanları tarafından ele geçirildiğini duyurdu.

İnternet sitesi, grubun siyasi bürosundan Yasser İbrahim Yusuf'un Facebook'ta yer alan olayı soruşturmak üzere bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulduğu sözlerini de aktardı.

Yusuf'a göre, olaya karışanlar askeri yargıya teslim edilecek.

İnternet sitesi Enab Baladi'ye göre, Özgür Suriye Ordusu'nun hukuk danışmanı olduğu söylenen bir kişi de, sorumlulardan hesap sorulacağını söyledi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hükümet güçleriyle silahlı isyancı gruplar arasında Handarat'ta salı günü çok şiddetli çatışmalar yaşandığını ve çocuğun öldürülmesine ilişkin videonun kendilerine ulaştığını duyurdu.

Uluslararası Af Örgütü Amnesty International, geçtiğimiz haftalarda Nureddin Zengi savaşçılarının, adam kaçırma ve işkence gibi insan hakları ihlallerine ilişkin iddiaların ayrıntılarına açıkladığı bir raporda yer vermişti.