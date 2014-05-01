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Dünya

Halep'te pazar yerine varil bombası: 33 ölü!

Saldırı sonucu en az 33 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı

01 Mayıs 2014 23:17

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının Halep'te bir pazar yerini bombalaması sonucu en az 33 kişinin öldüğünü açıkladı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasına göre, Esad rejimine bağlı savaş uçakları Halep’te muhaliflerin denetiminde olan Helek bölgesindeki pazar yerine varil bombalı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu en az 33 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Varil bombası nedir?

İçi TNT, çelik ve petrol ile doldurulmuş, helikopterlerden bırakılan varil şeklindeki bombalar. Düştüğü yerde yüksek düzeyli bir patlamadan daha çok etki yapan Varil bombası ABD Güvenlik Departmanı’na göre, “alev alarak yangın çıkaran ve napalm etkisi yapan” bir bomba.

 

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC) ise, saldırının rejime ait helikopterle yapıldığını ve ölü sayısının en az 40 olduğunu açıkladı. Ölü ve yaralılar arasında kadın ve çocuklar da var.

Beş katlı bir binanın çöktüğü hava saldırısı sonrasında sivil savunma ekipleri iş makineleriyle ölü ve yaralıları enkazdan çıkardı.


Varil bombalarından 2 bin 508 ölü


Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR), Esed güçlerinin 23 Kasım 2013'te başlattıkları varil bombalı operasyonlarda 2 bin 508 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ölenlerin yüzde 38'inin kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi.

SNHR’ye göre saldırılar belirli bir hedef gözetmeden rastgele yapılıyor ve hayatını kaybedenlerin yalnızca 19'u silahlı muhalifler.

Açıklamada, yaklaşık 5 ay içinde bin 940 varil bombası kullanılarak Halep'in dörtte üçünün bombalandığı ve 220 binin üzerinde Suriyelinin bölgeden göç etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Ülkede Mart 2011'de başlayan ayaklanmalar ve devamındaki iç savaş sebebiyle şimdiye kadar 150 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

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