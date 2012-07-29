Halep'te ordu-muhalif çatışmaları ikinci gününde de devam ediyor

Suriye'nin ticari kalbi Halep'te Suriye ordusu ile silahlı muhalifler arasındaki çatışmalar ikinci gününe girdi. Muhalifler orduyu konvansiyonel olmayan silahlar kullanmakla suçlarken, kentteki görgü tanıkları kırsal bölgelerden gelen militanların hükümet kurumlarına saldırı düzenlemesiyle çatışmaların başladığını belirtti.

Görgü tanıkları, kentin Selahaddin ve Sahur bölgelerinde taraflar arasında çatışmaların şiddetlendiğini belirtiyor. Her iki tarafın da ilerleme kaydettiği belirtilirken, AFP Suriyeli muhaliflerin bazı noktalarda ordu tarafından püskürtüldüğünü yazdı.

Ajanslar muhalif kaynakların ordunun bazı mahalleleri topa tuttuğunu, operasyona tank, uçak ve helikopterlerin katıldığı iddialarına yer verdi. Muhalifler dün, Suriye yönetimini konvansiyonel olmayan misket ve vakum bombaları kullanmakla suçlamıştı. Şam yönetimi bu iddialarla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Silahlı muhalifler, Suriye ordusunun kentte katliam yaptığını iddia ederken, Şam yönetimi, kentte sızan ve sivillere saldıran "teröristleri" etkisiz hale getirmek için operasyon düzenlendiğini ileri sürüyor.



'Saldırıyı muhalifler başlattı'



Russia Today televizyonuna konuşan El Haber Televizyonu'ndan Halepli gazeteci Sarkis Keserciyan, "Geçtiğimiz akşam isyancılar hükümet binalarına, polis ve istihbarat merkezine saldırdılar ancak başarılı olamadılar. Suriye ordusu bu saldırıya yanıt verdi" dedi.

Yaşanan can kayıplarından muhalifleri sorumlu tutan Keserciyan, muhaliflerin kenti değil bazı mahalleleri kontrol ettiğini söyledi. Halepli gazeteci, çatışma bölgelerindeki halkın, oluşturulan güvenli bölgelere sığındığını, çok azının kenti terkettiğini kaydetti.



'Rejim Halep'te güçlü'



Bir hafta önce AP'ye konuşan Muhammed Said adlı bir muhalif Özgür Suriye Ordusu'nun kırsal bölgelerden iki bin militanın kente sokulduğunu söylemişti.

AFP'ye konuşan, Fransa'nın başkenti Paris'teki Akdeniz ve Ortadoğu Çalışmaları Merkezi'nden Fabrice Balanche da, Haleplilerin evlerinde oturduğunu, çatışmaların kırsal bölgelerden gelen muhaliflerle ordu arasında yaşandığını söyledi. Balanche, rejimin Halep'te güçlü olduğunu belirtti.

Halep, ülkede olayların başladığı 17 aydan bu yana sakin bir görüntü çiziyordu. Kentte Ekim ayında Şam yönetimi yanlısı büyük bir miting düzenlenmişti.



'Çatışmalar banliyölerde'



Channel 4'ten gazeteci Alex Thomson ve NTV'ye konuşan deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, muhaliflerin askeri olarak güçsüz olduğunu ve Halep'te tutunamayacaklarını belirtiyor.

Muhaliflerin orduyu püskürttüğü ve kenti ele geçirmeye çalıştığı iddialarını da değerlendiren Thomson, "Çatışmalar banliyölerde oluyor, kent merkezi oldukça sakin" dedi. Muhaliflerin propaganda başarısına dikkat çeken Thomson, ancak Suriye ordusunun ikmal yollarını kesmesi durumunda çatışmaların sona ereceğini belirtiyor.



Muhaliflere suçlama



Thomson ayrıca Suriye ordusunun kenti topa tuttuğuna yönelik iddialara da, "Aynı açıklıkla, muhaliflerin neden sivillerin yoğun olduğu yerleşim yerlerinde çatışmayı tercih ettiklerini ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandıklarını da sormalısınız" dedi.

Robert Fisk ise militanların Suriye ordusu karşısında kontrolü kaybettiğini belirtiyor.



Ölüm kalım savaşı



Ülkenin ticari kalbi olan Halep'te 2.5 milyon kişi yaşıyor. Nüfusun yüzde 65'ini Araplar, yüzde 20'sini de Kürtler oluşturuyor. Kentin yüzde 10'u Hıristiyan ve yüzde 5'i de Alevi... Ancak Halep'te farklı kimliklere sahip olanlar birbirinden ayrı mahallelerde değil, oldukça içiçe yaşıyor.

Muhalifler kuzeydeki bu önemli kenti ele geçirerek, güvenli bir bölge yaratmayı hedefliyorlar. Suriye ordusu da kente yığınak yapan silahlı militanları yok ederek, muhalefetin belini kırmaya çalışıyor. Rejim yanlısı El Vatan gazetesi Halep'teki çatışmaları "bütün savaşların anası" başlığıyla duyurmuştu.

Suriyeli muhalifler ise çatışmalarla birlikte uluslararası topluma müdahale çağrısı yapıyorlar.