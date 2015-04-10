Halep'te Nusra Cephesi ve IŞİD arasında çatışmalar başladı

Nusra Cephesi kontrolü altında bulunan Halep'te, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile Nusra Cephesi militanlarıyla şiddetli çatışmalara girdiği belirtildi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtı Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in Nusra Cephesi'ne yönelik olara bomba yüklü araçlarla iki farklı intihar saldırısı düzenlediğini ve en az 31 kişinin öldüğünü söyledi.

IŞİD'in düzenlediği saldırıda, Nusra Cephesi'nin üst düzey yetkililerinden birinin de öldürüldüğü iddia edildi. Nusra Cephesi'ne yakın internet siteleri de konuya ilişkin, "Halep emirimiz öldürüldü" haberini geçti.

Halep'teki çatışmaların sonra erdirilmesi için BM, bşr ateşkes planı hazırlamıştı. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura tarafında önerilen plan Şam yönetimi tarafından kabul edilerek hava saldırıları durdurulmuş, ancak şehirdeki rejim karşıtı örgütler "Bu plan sadece rejimin daha da güçlenmesini sağlar" diyerek planı kabul etmemişti.